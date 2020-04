Thông tin thêm về vụ cụ ông bị người thân chém 17 nhát ở đầu và mặt

Trước đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, ông Đoàn Tám cho rằng người con trai cả của ông là Đoàn Châu Triệu (SN1972) trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An cản trở không cho ông bán đất để lấy tiền tiếp tục chữa bệnh u ác xoang lê tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh và nhiều lần có động thái hỗn láo.



Bực tức nên chiều 20/4, ông Tám cầm gậy sang nhà ông Triệu dọa đánh nhưng không ngờ người con trai và đứa cháu nội đích tôn đánh ông bất tỉnh, sau đó chém nhiều nhát trên đầu và mặt...

17 vết thương trên đầu và mặt nạn nhân Đoàn Tám. Ảnh : Hữu Toàn

Tiếp xúc với phóng viên, không riêng ông Đoàn Châu Triệu mà hai người em gái Đoàn Thị Lượng, Đoàn Thị Đa đều khẳng định không có chuyện tranh chấp đất đai, cản trở người cha bán đất lấy tiền chữa bệnh.

Ông Triệu còn đưa ra một số chứng cứ tài liệu rồi cho biết : “Má tôi mất năm 2016 do tai nạn giao thông, đến năm 2018 ba tôi kêu người bán sào đất rẫy trồng hoa màu với giá 65 triệu đồng.

Thấy tiếc nên mấy anh em tôi can khuyên rồi góp tiền mua sào đất đó mặc dù ba tôi đòi 70 triệu đồng. Anh em tôi đã giao tiền nhưng ba tôi kiên quyết không đưa sổ đỏ để lập thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Đến giữa năm 2019, bỗng dưng ba tôi khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kết thửa đất số 47 tờ bản đồ số 8 mà tôi và ba tôi đã xây dựng nhà ở”.

Theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 04/2020 ngày 13/3/2020 của TAND huyện Tuy An, ông Tám được nhận 575,5m2 đất trong thửa đất nêu trên, ông Đoàn Châu Triệu được nhận 837,8m2, trong đó có phần đất 4 đứa em được hưởng thừa kế nhưng tự nguyện giao cho ông Triệu.



Quyết định của TAND huyện Tuy An ghi nhận sự tự nguyện phân chia đất đai cho ông Đoàn Tám và con trai Đoàn Châu Triệu. Ảnh : Hữu Toàn (chụp lại văn bản)

“Mọi chuyện đã được tòa phân xử xong rồi, ba tôi muốn bán phần được chia là quyền của ông chứ anh em tôi đâu có quyền cản trở. Thế nhưng không hiểu vì sao gần đây, ba tôi qua nhà tôi đòi đánh đập, tuyên bố từ con, cấm cản không cho tôi cúng giỗ mẹ…”, ông Triệu bày tỏ.

Đến trưa 20/4, ông Triệu cùng con trai là Đoàn Công Minh mua thùng bia Tiger tiếp khách đến 14h30’ cùng ngày thì tàn cuộc nhậu. Ông Triệu nhớ lại chuyện người cha cấm cản không cho mình cúng giỗ mẹ nên ấm ức, lớn tiếng oán trách người cha.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, trong lúc ông Triệu đang nằm ngủ trên chiếc võng bên lề sân nhà thì ông Tám cầm cục đá ném vô hiên.

Vợ ông Triệu là bà Nguyễn Thị Thanh can ngăn rồi khép cổng lại nhưng một lát sau ông Tám đẩy bung cánh cổng, cầm hai con dao vào sân định đâm ông Triệu nhưng bà Thanh chạy tới gọi chồng bật dậy nên va chạm mũi dao gây vết thương trên vai phải ông Triệu.

Thấy chồng bị thương, bà Thanh lớn tiếng kêu la nên con trai là Đoàn Công Minh cầm cây lao ra đánh hai nhát vào tay ông Tám, khiến cho hai con dao rơi xuống sân.

Vợ chồng ông Đoàn Châu Triệu trình bày vụ việc với PV Báo CAND. Ảnh : CTV

Cho rằng ông Triệu cùng con trai hành hung ông Tám nên em trai ông Triệu là Đoàn Huỳnh Đượng cầm rựa đập vỡ kính ba cánh cửa sổ nhà ông Triệu, rồi vung tay rựa định chém anh trai nhưng ông Triệu kịp cầm cây sào tre đánh ông Đượng, trong khi đó Minh cầm dao bước tới hỗ trợ người cha nên ông Đượng lùi ra góc sân và bị té ngã do va chạm chiếc võng.

Người hàng xóm lao vào kéo ông Đượng về nhà và can ngăn không cho ông Triệu đuổi theo.

Căn nhà ông Đoàn Châu Triệu - nơi xảy ra vụ việc người cháu đích tôn chém ông nội. Ảnh : Hữu Toàn

Do có men bia và không kiềm chế bực tức vì cho rằng ông nội gây ra vụ việc nên Đoàn Công Minh cầm dao xông tới chém bổ nhiều nhát vào đầu ông Đoàn Tám, khiến nạn nhân bị thương nặng và may mắn thoát chết sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Đại tá Lương Tấn Dĩnh – Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Tuy An đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng và ghi nhận lời khai của những người có liên quan.

Do hành vi của nghi can có dấu hiệu tội phạm giết người nên Công an huyện Tuy An đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiến hành hoạt động điều tra theo thẩm quyền.

Đương nhiên người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật nhưng từ bi kịch đau lòng khi cháu đích tôn vung tay dao chém ông nội, thêm một bài học về đạo lý làm người cần được mỗi gia đình quan tâm giáo dục để phòng ngừa hậu quả xấu có thể xảy ra.