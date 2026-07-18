Tiếp viên trưởng Vietnam Airlines cưới Việt kiều Mỹ: Tự lên ý tưởng cầu hôn mình, chồng chỉ việc đưa thẻ tín dụng

Có người mất nhiều năm để quyết định về chung một nhà, có người chỉ cần vài tháng là biết "đúng người".

Chuyện tình của chị Huệ Minh (40 tuổi, tiếp viên trưởng hãng hàng không Vietnam Airlines) và anh Châu Đình Trung Quân (43 tuổi, Việt kiều Mỹ, làm trong lĩnh vực IT) là một ví dụ như vậy.

Xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son tập 672, cặp đôi chia sẻ hành trình quen biết, yêu và kết hôn chỉ trong khoảng 3 tháng. Đặc biệt, màn cầu hôn của cả hai còn khiến MC lẫn khán giả bật cười vì quá khác thường.

Huệ Minh và chồng trên sóng chương trình Vợ Chồng Son.

20 ngày đưa đi gặp bố mẹ, 3 tháng cầu hôn

Theo đó, vào năm 2025, anh quyết định trở về Việt Nam để theo dõi lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025). Không ngờ, chuyến đi này lại mang đến cho anh một "món quà" khác là gặp được người sẽ trở thành vợ mình.

Hôm đó, cả hai tình cờ gặp nhau khi trong một buổi đi chơi cùng nhóm bạn. Ban đầu, Huệ Minh từ chối vì bận đi xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Song, cuối buổi, trời bất ngờ đổ mưa, Huệ Minh đứng mãi ngoài đường sau nhiều giờ xem diễu binh nhưng không gọi được xe về. Một người bạn liền đặt xe giúp cô, điểm đón lại đúng nơi nhóm của Trung Quân đang ngồi ăn.

Huệ Minh kể khi ấy mình hoàn toàn để mặt mộc sau nhiều giờ ở ngoài trời. Thế nhưng, ngay lần đầu gặp, Trung Quân vẫn chủ động bắt chuyện, khen cô xinh và rất thân thiện. Cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài hơn dự tính.

Thậm chí, chính Huệ Minh còn là người chủ động "ra đề bài" cho đối phương. "Nếu muốn theo đuổi em thì em có hai điều kiện", c ô nói.

Điều kiện đầu tiên là nếu yêu thì từ 3-6 tháng phải cưới. Huệ Minh cho biết lúc đó cô chỉ nói vui vì nghĩ chẳng có người đàn ông nào mới gặp đã nghe tới chuyện kết hôn mà không... chạy mất. Điều kiện thứ hai là nếu đến với nhau, Trung Quân phải về Việt Nam sinh sống.

Huệ Minh hiện làm tiếp viên trưởng.

Điều khiến cô bất ngờ là thay vì từ chối, Trung Quân lại xin... 3 ngày để suy nghĩ. "Tới ngày thứ hai anh ấy nhắn tin rủ mình đi ăn lẩu rồi nói là đồng ý luôn", Huệ Minh nhớ lại.

Chuyện tình của cả hai tiếp tục diễn ra với tốc độ khiến nhiều người bất ngờ.

Chỉ khoảng 20 ngày sau khi bắt đầu tìm hiểu, đúng dịp Huệ Minh có chuyến bay sang Mỹ và được nghỉ lại 3 ngày, Trung Quân ngỏ ý đưa cô về nhà gặp bố mẹ.

Trung Quân cho biết điều khiến anh yêu Huệ Minh không chỉ là ngoại hình mà còn bởi sự cởi mở, chủ động và khả năng giao tiếp rất tự nhiên của cô. Là tiếp viên hàng không nên Huệ Minh vốn quen với việc kết nối, trò chuyện với mọi người, điều khiến anh cảm thấy rất dễ chịu ngay từ lần đầu gặp.

Đến tháng 7/2025, sau khoảng 3 tháng quen biết, Trung Quân chỉ đơn giản hỏi bạn gái một câu : "Mình cưới nha?"

Huệ Minh đồng ý và cả hai nhanh chóng đi đăng ký kết hôn.

Màn cầu hôn độc lạ!

Nếu chuyện yêu nhanh đã đủ đặc biệt thì màn cầu hôn của cặp đôi này còn wao hơn. Huệ Minh kể mình là người lên ý tưởng gần như toàn bộ.

Trung Quân đưa thẻ tín dụng để bạn gái đi đặt nhà hàng đúng nơi mình thích, đặt 39 bó hoa hồng tượng trưng cho tuổi 39, tự liên hệ bạn bè đến chung vui, rồi cả hai cùng đi mua nhẫn cưới.

Nói cách khác, từ địa điểm, hoa, nhẫn cho đến khách mời đều do cô dâu chuẩn bị, còn chú rể đảm nhận... phần thanh toán.

Cô nhớ lại lần cầu hôn độc lạ.

Đến lúc chính thức cầu hôn, tình huống hài hước tiếp tục xảy ra. Trung Quân quỳ xuống nhưng vì quá bối rối nên chỉ biết nói: "Em ơi, bất ngờ chưa, bất ngờ dữ chưa?" . Trung Quân thừa nhận lúc đó quá hồi hộp nên không biết phải nói gì.

Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, Huệ Minh cho biết chồng là người thẳng tính và đôi lúc hơi cố chấp. Điều cô mong nhất là anh sẽ luôn giữ nguyên tình yêu dành cho mình như những ngày đầu. Trong khi đó, Trung Quân lại "than nhẹ" rằng vợ rất mê ngủ, có hôm ngủ đến 10-11 giờ trưa. Tuy nhiên, anh không hề muốn vợ thay đổi.

Nguồn: Vợ Chồng Son.