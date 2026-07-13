Thạc sĩ kiêm TikToker được cầu hôn giữa biển, kích thước chiếc nhẫn kim cương gây choáng ngợp

Đó là bộ đôi Will và Tina. Cặp đôi TikToker sở hữu 206N follower trên mạng xã hội.

Mới đây trên trang couple, cặp đôi này gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cầu hôn trên du thuyền catamaran ở giữa biển.

Tina hạnh phúc khoe khoảnh khắc được bạn trai Will cầu hôn sau 3 năm yêu.

Cô chia sẻ : “Quần thì bẩn còn tôi thì mặc bikini nhưng sao hôm đó vẫn hoàn hảo đến lạ. Found my forever 26.06.26”.

Trong loạt ảnh có nhiều khoảnh khắc Tina rơi nước mắt vì xúc động. Will còn chuẩn bị một bó hoa hướng dương lớn tặng “vợ sắp cưới”. Và chi tiết không thể thiếu trong những post cầu hôn chính là màn khoe nhẫn. Một chiếc nhẫn có tới hai viên kim cương, một viên màu trắng, một viên màu hồng nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.

Chiếc nhẫn cầu hôn có nhiều ý nghĩa của cặp đôi.

Dưới bài đăng, nhiều bình luận chúc phúc cho cặp đôi, đồng thời tò mò về giá trị ý nghĩa của chiếc nhẫn kim cương “siêu to khổng lồ” này. “2 cục kim cương cỡ đó luôn. Nhất chị Tina rồi”, “Trời ơi nhìn chiếc nhẫn kim cương của cổ kìa, màu hồng luôn, thích nha”, “Hạnh phúc quá, chúc mừng nhà mình”, “Theo dõi cặp đôi này bao lâu cũng đến ngày họ về chung một nhà rồi, năm nay ăn cưới luôn ha”, “Lướt tới khúc nhẫn kim cương làm giật mình nha, tại nó to quá”.... là những bình luận của cư dân mạng.

Theo Sotheby's, Toi et Moi (tiếng Pháp, “đồng nghĩa với “anh và em” hoặc ngược lại) là kiểu nhẫn đặc trưng với hai viên đá quý đặt cạnh nhau, tượng trưng cho hai cá thể cùng gắn kết trong một mối quan hệ. Không chỉ đại diện cho tình yêu đôi lứa, hai viên đá còn mang ý nghĩa mỗi người đều giữ bản sắc riêng nhưng cùng đồng hành, bổ trợ và tạo nên một tổng thể trọn vẹn, vì thế Toi et Moi từ lâu được xem là một trong những biểu tượng kinh điển của tình yêu và sự cam kết. Giá của nhẫn Toi et Moi không có mức cố định mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất liệu chế tác, loại đá quý sử dụng, kích thước, trọng lượng, độ tinh khiết của đá cũng như thương hiệu và tay nghề chế tác. Những thiết kế sử dụng kim cương tự nhiên hoặc đá quý hiếm có thể có giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Thiết kế này được cho là xuất hiện từ cuối thế kỷ XVIII và trở nên nổi tiếng khi Napoléon Bonaparte dùng một chiếc nhẫn gồm viên kim cương và sapphire để cầu hôn Joséphine de Beauharnais vào năm 1796. Đến nay, Toi et Moi vẫn được xem là một trong những biểu tượng kinh điển của tình yêu trong thế giới trang sức.

Tina (Phan Hồng Thư, SN 1996) từng là du học sinh Mỹ, thạc sĩ ngôn ngữ tại Mỹ. Hiện tại, cô cũng đang học thạc sĩ truyền thông tại Singapore. Nửa kia của cô là Will, Việt kiều Đức.

Cặp đôi lập kênh couple với 206N follower trên TikTok và 52N lượt theo dõi trên Facebook.

Cặp đôi chuyên quay các content hài hước trên MXH.

Tại đây, cô cùng bạn trai thường quay các clip đời thường, troll nhau, chia sẻ cuộc sống với vibe vui vẻ, hài hước. Tính đến nay, cặp đôi có 3 năm yêu nhau.

Trong một clip khi Tina nói về những quy tắc bạn trai phải tuân thủ khi cầu hôn, đó là: Làm cho cô khóc, phải hỏi ý kiến em gái về ý tưởng, nhẫn cưới không được hình tròn xoe, 3 carat, tất cả mọi thứ phải khiến cô ngạc nhiên, và Will cũng phải khóc, không được khô khan. Và Tina cũng cho biết cô muốn được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương hồng.

Cô và bạn trai hiện đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam.

Tina gặp Will ở Việt Nam, khi cả hai cùng tham gia hội nhóm người Việt từng sinh sống, đi du học ở nước ngoài nay trở về Việt Nam sinh sống, làm việc.

Trong The Break Up Room, Tina cho biết cô cảm thấy Will là người khiến cô có nhiều thay đổi trong cách sống, tư duy và cả những quan niệm về cuộc sống.

Về phần mình trong một clip, Will từng nói về lý do Tina là người đặc biệt với anh. Bởi cô là người đồng hành lúc anh khởi nghiệp, chưa kiếm được nhiều tiền, và là người ấm áp, tình cảm.

Tina và bạn trai đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.

Anh chia sẻ: “Tina đã ở bên mình từ khi mình mới về Việt Nam khởi nghiệp và hồi đó mình chưa kiếm được tiền. Thậm chí hồi đấy dù đi đâu về chi phí thì mình rất phải tính toán. Tina đã ở lại khi mọi thứ khó khăn và điều đó đã nói lên tất cả. Cách Tina yêu thương những người thân của mình mặc dù là bố mẹ, chị em hay bạn bè thì Tina luôn sẵn sàng đến cùng thế giới với họ.

Và mình rất may mắn khi cũng là một người được nhận tình yêu đó. Cô ấy là một trong những người hiểu kiểu hài hước của mình và trả đòn. Đó cũng là một sự kết nối mà mình chưa từng tìm được với ai. Nhiều khi mình chìm trong lo âu, bóng tối của mình thì cô ấy là ánh sáng. Cô ấy luôn nhắc mình mọi thứ sẽ oki, không tệ đến thế đâu…”

Ảnh: FBNV.