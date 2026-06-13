Câu chuyện một cô gái chia sẻ về những trải nghiệm không thoải mái khi mặc bikini chụp ảnh tại biển Cát Bà đang khiến mạng xã hội xôn xao.

Được biết, cô gái này là T.D. (sống ở Hà Nội). Trước đó vào ngày 11/6, D. cùng 2 người bạn thân đến Cát Bà du lịch. Cả nhóm có chuẩn bị sẵn đồ bơi để chụp ảnh tại bãi biển. Trước khi xuống biển, cả nhóm vẫn mặc quần áo bình thường, có khoác áo bên ngoài.

Theo bài đăng của D., khi nhóm của cô thay đồ bơi để chụp ảnh thì liên tục bị một số người quan sát. Tiếp đó, có một người đàn ông lớn tuổi cầm điện thoại liên tục hướng về phía nhóm của D. cũng như các cô gái khác đang mặc đồ bơi. Dù nhóm của D. đã nhắc nhở lịch sự nhưng người này không dừng lại. Chưa hết, cô gái còn cảm thấy áp lực khi có một nhóm khoảng 5 nam giới ngồi quan sát, nhìn chằm chằm và được cho là có những lời bình phẩm khiến nhóm của D. khó chịu.

Hình ảnh được T.D. chia sẻ trong bài đăng trên mạng.

Vì không muốn va chạm nên nhóm của D. chỉ chụp lại hình ảnh và chia sẻ trải nghiệm của mình lên mạng xã hội. Cũng theo chia sẻ của D., thời điểm xảy ra sự việc, cô đã tìm gặp một người đàn ông mà cô nghĩ là nhân viên bảo vệ hoặc nhân viên an ninh tại khu vực bãi biển để phản ánh sự việc. Tuy nhiên, khi xem những hình ảnh mà D. cung cấp, người đàn ông cho rằng đây là bãi biển công cộng nên khó có cơ sở để ngăn cản người khác quan sát, quay phim hay chụp ảnh nếu chưa có hành vi vi phạm cụ thể.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews về lý do đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, D. cho biết mục đích của cô không phải để thu hút sự chú ý mà muốn cảnh báo các bạn nữ nên nâng cao cảnh giác khi đi biển hoặc đến những nơi công cộng đông người.

Trải nghiệm lần này khiến D. không còn thoải mái để chụp ảnh bikini ở những nơi công cộng như trước, đồng thời cũng làm thay đổi phần nào thói quen du lịch của bản thân. Cô gái cho rằng nếu trong thời gian tới có đi biển thì sẽ cân nhắc đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng có bãi tắm riêng để đảm bảo sự thoải mái, riêng tư.