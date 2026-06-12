Theo chia sẻ, ngày 11/6, cô cùng nhóm bạn nữ có chuyến du lịch đến Cát Bà. Vì dự định chụp ảnh tại biển nên cả nhóm chuẩn bị sẵn đồ bơi. Người đăng nhấn mạnh trước khi xuống biển, cả nhóm vẫn mặc quần áo bình thường và có khoác áo bên ngoài.

Tuy nhiên, ngay sau khi thay đồ bơi để chụp ảnh, trải nghiệm bắt đầu chuyển hướng theo cách không mong muốn. Nữ du khách cho biết xung quanh thời điểm đó cũng có nhiều phụ nữ khác mặc bikini hoặc đồ bơi như bình thường ở bãi biển. Thế nhưng điều khiến nhóm cảm thấy khó chịu là việc liên tục bị một số người quan sát.

Ban đầu, theo lời kể, có ba người đàn ông nằm trên cát, hướng sự chú ý về phía các nhóm nữ đang mặc đồ bơi. Dù cảm thấy không thoải mái, nhóm cho biết vẫn cố bỏ qua vì nghĩ rằng đây là không gian công cộng.

Hình ảnh được nữ du khách chia sẻ trong bài đăng.

Hình ảnh được nữ du khách chia sẻ trong bài đăng.

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Người đăng kể rằng sau đó xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi liên tục cầm điện thoại hướng về phía nhóm và các cô gái khác đang mặc đồ bơi. Nhóm đã chủ động lên tiếng nhắc nhở bằng thái độ lịch sự với mong muốn người này dừng lại. Tuy nhiên, theo lời kể, sau khi quay đi một lúc, người này lại tiếp tục hướng máy về phía khu vực đang chụp ảnh.

Một tình huống khác cũng khiến nhóm cảm thấy bị áp lực là khi có thêm một nhóm khoảng năm nam giới ngồi quan sát, nhìn chằm chằm và được cho là có những lời bình phẩm khiến họ khó chịu. Vì chỉ đi ba người nên nhóm không chọn đối đầu mà chụp lại hình ảnh, sau đó chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội.

Hình ảnh được nữ du khách chia sẻ trong bài đăng.

Đáng chú ý, người đăng cho biết đã tìm đến một người được giới thiệu là phụ trách an ninh tại khu vực để phản ánh. Tuy nhiên, phản ứng nhận lại khiến cô thất vọng. Theo nội dung bài viết, người này cho rằng đây là bãi biển công cộng nên việc người khác nhìn hoặc quay là điều khó tránh khỏi.

Sau khi bài đăng lan truyền, phần bình luận xuất hiện thêm nhiều câu chuyện tương tự. Có người cho biết bản thân từng đến Cát Bà, không mặc bikini mà mặc váy thông thường nhưng vẫn cảm thấy bị quay lén hoặc trở thành chủ đề bàn tán. Một số ý kiến khác đưa ra lời khuyên mang tính phòng ngừa nếu muốn chụp ảnh hoặc mặc đồ bơi thoải mái, nên ưu tiên hồ bơi khách sạn hoặc khu vực riêng tư hơn.

Giữa rất nhiều tranh luận xoay quanh chuyện “mặc thế nào cho an toàn”, có một chi tiết khiến nhiều người đặt câu hỏi ngược lại:

Đi biển và mặc bikini vốn là một hành vi hoàn toàn bình thường. Bikini được thiết kế cho bãi biển, hồ bơi và các hoạt động dưới nước. Việc một cô gái mặc đồ bơi ở nơi dành cho tắm biển về bản chất không phải hành động vượt chuẩn mực hay khiêu khích để phải đánh đổi bằng cảm giác bị soi mói.

Nếu một người xuất hiện ở nơi công cộng, việc người khác vô tình nhìn thấy là điều khó tránh khỏi. Nhưng khi sự chú ý trở thành nhìn chằm chằm, hướng máy quay về phía người lạ, tiếp tục quan sát dù đối phương đã tỏ thái độ không thoải mái hoặc biến ngoại hình của họ thành chủ đề bình phẩm, cảm giác khó chịu xuất hiện không phải điều khó hiểu.

Đó cũng là lý do nhiều phụ nữ để lại bình luận đồng cảm dưới bài đăng, không phải vì họ nghĩ mọi ánh nhìn đều là quấy rối, mà vì họ nhận ra cảm giác rất quen thuộc để bảo vệ chính mình ở nơi công cộng, các cô gái đã phải liên tục tự điều chỉnh hành vi, trang phục hoặc lựa chọn địa điểm chỉ để tránh trở thành đối tượng bị chú ý.

Việc chọn hồ bơi riêng, resort hay bãi biển vắng có thể là một giải pháp thực tế để bản thân thoải mái hơn. Nhưng với không ít người, đó không nên là điều kiện bắt buộc để được mặc đúng trang phục ở đúng nơi mà không cảm thấy bị soi xét.