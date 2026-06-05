Tối 4/6, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND phường Hội An (TP Đà Nẵng) cho biết địa phương đã nắm được thông tin và đang chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh vụ việc.

Theo hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội, hai du khách nước ngoài mặc áo dài đi bộ trong khu phố cổ Hội An. Một người mặc áo dài nhưng bên trong là bikini, người còn lại phối áo dài với quần đùi.

Sự việc thu hút sự chú ý khi một phụ nữ địa phương trực tiếp đến nhắc nhở du khách. Người này nhờ hướng dẫn viên phiên dịch, đề nghị du khách thay đổi trang phục trước khi tiếp tục tham quan khu phố cổ.

Trong clip, người phụ nữ nói với du khách: “Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, không được phép mặc với bikini. Đó là sự tôn trọng. Em hiểu không?”.

Khi du khách phản hồi, người này tiếp tục cho rằng cách mặc như vậy là “không thể chấp nhận”, đồng thời đề nghị du khách thay quần dài cho phù hợp rồi mới đi tham quan phố cổ. Sau khi du khách đồng ý đi thay quần, người phụ nữ nói sẽ đứng chờ...

Du khách mặc áo dài phối cùng bikini khi tham quan phố cổ Hội An gây phản cảm. Ảnh: MXH

Sau khi được chia sẻ, vụ việc tạo ra nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Phần lớn bình luận cho rằng du khách khi mặc trang phục truyền thống của một quốc gia cần tìm hiểu trước về ý nghĩa, cách mặc và bối cảnh sử dụng.

Một tài khoản bình luận: “Đến đâu cũng cần tôn trọng văn hóa nơi đó. Áo dài là trang phục truyền thống, mặc như vậy trong phố cổ là không phù hợp”.

Một số ý kiến khác nhắc đến nguyên tắc “nhập gia tùy tục”, cho rằng du khách khi tham quan các điểm di sản cần có sự ứng xử phù hợp hơn, nhất là trong cách lựa chọn trang phục.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ đồng tình với hành động nhắc nhở của phụ nữ địa phương. Theo họ, việc góp ý trực tiếp, thông qua hướng dẫn viên phiên dịch, là cách để du khách hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và không gian di sản Hội An.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tấn Cường - Chủ tịch phường Hội An cho biết, thời gian qua, các lực lượng chức năng ở Hội An thường xuyên nhắc nhở những trường hợp du khách ăn mặc chưa phù hợp khi tham quan phố cổ. Việc nhắc nhở được thực hiện trên tinh thần giải thích để du khách hiểu, tôn trọng không gian văn hóa, di sản.

Theo ông Cường, địa phương cũng sẽ xác minh, liên hệ người phụ nữ đã nhắc nhở du khách để có hình thức biểu dương phù hợp.