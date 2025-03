Ngày 8-3, tại hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra chuỗi hoạt động do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân (CAND) học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Đoàn nghi lễ CAND đã trình diễn nhiều bản nhạc hào hùng

Dịp này, các cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng trong CAND đã có nhiều màn trình diễn ấn tượng: Biểu diễn xe mô tô dẫn đoàn, hộ tống nguyên thủ quốc gia; biểu diễn võ thuật, khí công; các tình huống tấn công, trấn áp tội phạm; huấn luyện chó nghiệp vụ; diễu hành kỵ binh… Tại đây, Bộ Công an tổ chức trưng bày khí tài, thiết bị, vũ khí tối tân, hiện đại của lực lượng CAND.

Khiến người dân không thể rời mắt

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, chiều 8-3, hàng ngàn người dân, khách du lịch quốc tế đã có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm để chiêm ngưỡng khí tài, thiết bị, vũ khí hiện đại của lực lượng CAND. Người dân tỏ ra hồ hởi, thích thú khi được xem các màn biểu diễn của nhiều lực lượng CAND.



Nhiều màn trình diễn của lực lượng CAND làm người dân thích thú

Chứng kiến các màn biểu diễn của lực lượng CAND, chị Nguyễn Thanh Hương (du khách từ tỉnh Khánh Hoà) cho biết gia đình chị may mắn khi đi du lịch ra Hà Nội vào đúng thời điểm diễn ra sự kiện. Được chiêm ngưỡng khí tài, vũ khí hiện đại và các màn biểu diễn các chiến sĩ thuộc lực lượng CAND rất chuyên nghiệp là một kỷ nhiệm đáng nhớ với gia đình.

Màn biểu diễn của lực lượng mô tô hộ tống thuộc Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Theo Bộ Công an, chuỗi hoạt động không chỉ tôn vinh truyền thống vẻ vang, khẳng định sức mạnh, bản lĩnh của lực lượng CAND trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, mà còn là cầu nối và cơ hội gắn kết giữa nhân dân và lực lượng CAND.

Các chiến sĩ đã thực hiện các kỹ năng như: Vừa điều khiển xe vừa sử dụng vũ khí, thực hiện nghi lễ chào; đảo vị trí; tách, nhập đội hình

Đặc biệt màn biểu diễn của Đội Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khiến nhiều người dân thích thú

Trong đó, lực lượng kỵ binh đã thể hiện nhiều kỹ thuật khó

Những kỹ thuật khác có độ khó cao như: Kỹ thuật điều khiển ngựa chạy đại, giải phóng 2 tay; kỹ thuật bật lên, xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp...

Kỹ thuật huấn luyện bài bản, giúp ngựa sẵn sàng tác chiến trong mọi tình huống

Bên cạnh đó, cảnh khuyển cùng cán bộ huấn luyện như: Đi theo bên cạnh, quay trở lại, thực hiện động tác hai đứng trên 2 chân, nằm, ngồi, cắp vật… chính xác theo khẩu lệnh.

Vượt qua chướng ngại vật

Tấn công trấn áp tội phạm

Người dân, khách du lịch và đặc biệt trẻ em tỏ ra thích thú với màn trình diễn

Bên cạnh màn trình diễn nêu trên, người dân cũng tỏ ra thích thú với các khí tài của lực lượng CAND trưng bày tại đây