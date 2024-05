Vụ Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ đồng: Tội phạm đã chuyển tiền qua tài khoản nước ngoài

Chiều 15/5, tại Hội thảo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn, thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng hiện nay diễn ra rất phức tạp, tài sản thiệt hại liên quan các vụ án lĩnh vực ngân hàng ở Đồng Nai ngày càng nhiều.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn

Điển hình là vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 170 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch. Tiền chiếm đoạt được các đối tượng phạm tội chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Đối tượng phạm tội gồm người Việt Nam và người nước ngoài hoạt động trong nước và xuyên quốc gia với công nghệ cao.

Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 3 vụ cướp ngân hàng.

Tội phạm lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng để lừa đảo ngày càng gia tăng. Với xu thế phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc các giao dịch kinh tế, thanh toán quốc tế.

Trước thực trạng này, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành địa phương triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Tại hội thảo, đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và các chi nhánh ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã trình bày các tham luận về thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp các ngân hàng thực hiện công tác tuyên truyền về phương thức hoạt động của tội phạm, kỹ năng nhận biết, phát hiện, phòng ngừa và nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng.