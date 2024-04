Giám đốc Công an Đồng Nai nói về vụ chủ tịch huyện bị lừa 171 tỷ đồng

Ngày 9/4, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, thời gian qua tại địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, trong đó có vụ nạn nhân mất hơn 171 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch.

Ảnh minh họa

Theo Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang , trường hợp ở huyện Nhơn Trạch mất 171 tỷ đồng, tội phạm dùng thủ đoạn quá cũ, xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng, nhưng người trong cuộc không cập nhật, thiếu cảnh giác.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay trong cán bộ đảng viên, đặc biệt lưu ý bọn tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế. Do đó, khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì phải lập tức báo cho cơ quan công an, không để các đối tượng lợi dụng.

Như đã thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị một nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao và xưng danh cơ quan bảo vệ pháp luật yêu cầu bà Hương mở tài khoản để chuyển tiền vào. Sau đó, nhóm này xâm nhập vào tài khoản để lấy tiền của bà Hương. Số tiền bà Hương bị chiếm đoạt hơn 170 tỷ đồng.

Trong cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức 26/3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng đã cung cấp thông tin về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), bị mất số tiền hơn 100 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó cục trưởng Cảnh sát hình sự, (C02), Bộ Công an đã xác nhận, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin. Ông Lanh nói, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra, khi có kết luận sẽ công bố.

Về sự việc này, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), cho biết, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không còn xa lạ nhưng đang ngày càng trở nên tinh vi.

Theo Cục A05, trước đây, cơ quan chức năng tập trung chủ yếu vào việc phòng chống trên mạng xã hội, nhưng gần đây đã xuất hiện nhiều ứng dụng mới để tiến hành lừa đảo. Hiện A05 đang tập trung vào việc tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao sự cảnh giác đối với loại tội phạm này.