Vụ chồng đại gia của nữ diễn viên đình đám bị tố xâm hại em trai: Cô gái đáng thương nhất lộ diện, 1 hành động khiến MXH dậy sóng

Mới đây, nữ diễn viên Mild Lapassalan bất ngờ bị nhiều người réo gọi, công kích khi chồng cô - thiếu gia Pi Sunith Scott vướng cáo buộc xâm hại em trai. Ngay giữa tâm bão lùm xùm, Mild Lapassalan đã có màn lộ diện mà không ai ngờ tới. Theo đó, nữ minh tinh 9X vừa xuất hiện rạng ngời với tư cách phù dâu trong đám cưới của 1 chuyên gia trang điểm nổi tiếng. Xuất hiện cùng Mild Lapassalan còn có dàn mỹ nhân nức tiếng xứ chùa vàng như Kimmy Kimberley, Diana Flipo,...

Trong bộ váy trễ vai với phần eo ôm sát được thiết kế tinh tế, Mild toát lên vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Cô luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi trong suốt đám cưới, còn vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè đồng nghiệp và hoàn thành tốt vai trò phù dâu của mình. Động thái này của Mild Lapassalan đã khiến dư luận nổi sóng, bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả nhận định, nữ diễn viên không mảy may bận tâm tới làn sóng công kích nhắm vào mình giữa bê bối của ông xã tài phiệt.

Mild Lapassalan cười toe toét trong màn lộ diện đầu tiên sau khi bỗng bị réo gọi và hứng chỉ trích trong bê bối của chồng đại gia. Thậm chí, cô còn được nhận xét là cười tươi nhất trong dàn phù dâu ở đám cưới này. Ảnh: IGNV

Mild dường như không bận tâm tới việc bản thân đang bị “ném đá” trên các diễn đàn trực tuyến. Ảnh: IGNV

Không chỉ xuất hiện đầy xinh đẹp rạng rỡ, Mild cũng đã hoàn thành tốt vai trò phù dâu trong hôn lễ mới đây. Ảnh: IGNV

Cách đây ít ngày, Mild Lapassalan bỗng bị nhiều người réo gọi khi chồng cô Pi Sunith Scott vướng phải cáo buộc nghiêm trọng từ em trai. Cụ thể, người tố cáo là Psi Scott (Siranat Scott) - thành viên gia đình tập đoàn Singha đình đám Thái Lan.

Theo Psi Scott, anh nhiều lần bị anh trai ruột Pi Sunith Scott xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này vì họ đã nghe đoạn băng ghi âm lời thú tội của Pi Sunith Scott. Thế nhưng, không ai trong dòng họ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ Psi Scott. Psi Scott nói trong nước mắt rằng anh phải gồng gánh mọi thứ, không còn sự lựa chọn nào khác.

Psi Scott tiết lộ thêm hiện anh còn phải đối mặt với vụ kiện tụng từ chính mẹ ruột để đòi lại số tài sản mà ông ngoại đã trao cho. Khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh đã bị mắng ngược là “đứa con bất hiếu”.

Vụ việc nhanh chóng gây bão truyền thông Thái Lan vì có tính chất quá nghiêm trọng và liên quan đến 1 trong những tập đoàn kinh doanh lớn nhất tại đất nước này.

Chồng thiếu gia hào môn của Mild Lapassalan bị em trai (bên trái) tố cáo có hành vi xâm hại tình dục. Ảnh: Instagram

Nữ diễn viên Mild Lapassalan - vợ của Pi Sunith Scott đã liên tục bị cư dân mạng réo gọi giữa tâm bão scandal. Dù đang mang thai nhưng nữ diễn viên sinh năm 1994 vẫn phải nhận hàng loạt bình luận gay gắt và chất vấn. Trang cá nhân của cô biến thành “bãi chiến trường”, với vô số bình luận yêu cầu Mild Lapassalan lên tiếng về vụ việc.

Dù vậy giữa tâm bão, vẫn có rất nhiều khán giả tỉnh táo lên tiếng bảo vệ Mild Lapassalan. Họ cho rằng nếu các cáo buộc là sự thật thì đây cũng chỉ là góc khuất quá khứ của phía nhà chồng nữ diễn viên, hoàn toàn không liên quan gì tới Mild Lapassalan. Nữ diễn viên xinh đẹp chỉ mới cưới Pi Sunith Scott từ năm ngoái và hiện đang mang thai con đầu lòng. Trong mắt không ít netizen, Mild Lapassalan bỗng trở thành cô gái đáng thương nhất trong scandal chấn động liên quan tới thiếu gia Pi Sunith Scott.

Mild trờ thành cô gái đáng thương nhất trong vụ bê bối nhạy cảm của vị đại gia Pi Sunith Scott. Ảnh: IGNV

Mild Lapassalan sinh năm 1994, là ngọc nữ và nữ hoàng phim teen nổi tiếng tại showbiz Thái Lan. Trước khi vào giới giải trí, cô từng là hot girl mạng đình đám, nổi tiếng trong cộng đồng thanh thiếu niên từ năm 17 tuổi sau khi giành được danh hiệu Hoa khôi tại cuộc thi sắc đẹp Utip Freshy năm 2011. Không lâu sau, cô chính thức bước vào ngành giải trí thông qua nhiều hoạt động khác nhau bao gồm đóng video âm nhạc, làm người mẫu.

Năm 2013, tên tuổi Mild Lapassalan phủ sóng truyền thông khi đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập Nong Mai Rai Borisut. Với nhan sắc thanh tú, trong trẻo, Mild Lapassalan nhận được sự yêu thích của khán giả và giới sản xuất. Những năm qua, cô liên tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình ăn khách như Ugly Duckling Series: Don't , Kiss: The Series , Love Songs Love Stories , Love and Lies ... Năm 2016, Mild Lapassalan đã thử sức với vai trò ca sĩ khi hát nhạc phim Kiss: The Series mà cô thủ vai chính.

Tại showbiz Thái Lan, Mild Lapassalan có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Baifern Pimchanok. Họ từng đóng chung phim 46 Ngày. Tháng 5 vừa qua, Baifern Pimchanok còn cho biết đã chuẩn bị sẵn quà cáp để đón con của bạn thân chào đời.

Mild Lapassalan là ngọc nữ đình đám xứ chùa Vàng. Ảnh: Instagram

Theo tờ Thairath, Mild Lapassalan và doanh nhân Pi Sunith Scott bí mật hẹn hò gần 8 năm. Sau đó, trong 1 chuyến du lịch leo núi tuyết ở Argentina, Pi Sunith Scott đã cầu hôn ngọc nữ sinh năm 1994 và họ tổ chức lễ đính hôn ấm cúng vào năm ngoái. Đáng chú ý, tại buổi lễ trọng đại của cả 2, toàn bộ thành viên gia tộc đều có mặt đầy đủ, ngoại trừ Psi Scott. Đến ngày 11/4 vừa qua, nữ diễn viên thông báo đang mang thai con đầu lòng.

Trang Sanook cho biết, ông xã của Mild Lapassalan có xuất thân “không phải dạng vừa”. Anh là người thừa kế của gia tộc giàu có và quyền lực nhất xứ chùa Vàng Bhirombhakdi, chủ của tập đoàn sản xuất bia và đồ uống lâu đời và lớn nhất nước Singha. Đế chế Singha không chỉ có bia, mà còn bao gồm bất động sản, thực phẩm, sản xuất chai thủy tinh và hệ sinh thái kinh doanh đa lĩnh vực khác với tổng tài sản trị giá hơn 100 tỷ baht (81,6 nghìn tỷ đồng). Chú của chồng Mild Lapassalan - người đang lãnh đạo tập đoàn Singha - hiện xếp thứ 15 trong danh sách tỷ phú của Thái Lan, với tổng tài sản được Forbes thống kê vào năm 2025 là 1,75 tỷ USD (45,5 nghìn tỷ đồng).

Pi Sunith Scott là con trai của bà Jeeranuch Bhirombhakdi và người chồng gốc Thái Lan - Scotland. Chồng Mild Lapassalan được gửi sang Anh du học từ năm 8 tuổi. Đến năm 2012, anh quay bề Thái Lan để thực tập tại Liên đoàn Âm nhạc và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Học viện Quản trị Kinh doanh Sasin. Sau khi tốt nghiệp, Pi Sunith Scott đã trở thành giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh tại Công ty TNHH Bia Boonrawd của gia đình.

Ngoài ra, theo cơ sở dữ liệu của Cục Phát triển Kinh doanh thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, Pi Sunith Scott hiện là giám đốc, sở hữu lượng lớn cổ phần trong 2 công ty khác là Singha Museum - hoạt động trong lĩnh vực thiết kế ấn phẩm, tạp chí - với tổng tài sản 12,3 triệu baht (10,1 tỷ đồng) và Công ty TNHH Music Move - hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối âm nhạc, đồng thời cung cấp dịch vụ quản lý nghệ sĩ, có giá trị hơn 203 triệu baht (166 tỷ đồng). Sau khi bị em trai tố cáo có hành vi không đúng chuẩn mực, Pi Sunith Scott đã khóa trang cá nhân.