Đại gia có tiếng si mê mẹ đơn thân là hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam suốt 14 năm

Ly hôn, làm mẹ đơn thân

Jennifer Phạm tên thật Phạm Vũ Phượng Hoàng, sinh năm 1985, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Cô sớm tham gia các hoạt động cộng đồng người Việt và bước vào lĩnh vực người mẫu.

Năm 2006, cô đăng quang cuộc thi Miss Asia USA, trở thành một trong những gương mặt nhan sắc nổi bật của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Trước đó, cô từng đạt danh hiệu Á hậu Miss Vietnam USA và Miss Vietnamese American Top Model.

Những danh hiệu này giúp Jennifer được biết đến rộng rãi tại Việt Nam. Sau đó, cô về nước hoạt động nghệ thuật, làm MC song ngữ, tham gia phim ảnh và xuất hiện trong nhiều sự kiện giải trí lớn. Trong nhiều năm liền, Jennifer được nhắc đến như một trong những hoa hậu sở hữu nhan sắc nổi bậc hàng đầu Việt Nam.

Nhan sắc thời trẻ của Jennifer Phạm.

Năm 2007, Jennifer Phạm kết hôn với ca sĩ Quang Dũng. Đám cưới của cặp đôi từng gây chú ý lớn vì cả hai đều đang ở đỉnh cao danh tiếng. Họ có chung một con trai là Bảo Nam.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng hai năm và chính thức khép lại vào năm 2009. Sau ly hôn, Jennifer trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc con trai trong giai đoạn không ít áp lực từ dư luận.

Dù vậy, cô và Quang Dũng vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con. Hình ảnh một hoa hậu mạnh mẽ, độc lập, vừa làm việc vừa chăm con giúp Jennifer nhận được nhiều thiện cảm của công chúng.

Được đại gia si mê, không quan tâm quá khứ

Năm 2012, Jennifer Phạm kết hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Thời điểm đó, mối quan hệ của họ nhận được nhiều sự quan tâm bởi gia thế và nền tảng học vấn của chồng cô.

Được biết, cha Đức Hải là Tiến sĩ khoa học, mẹ là doanh nhân Trương Thanh Thanh - một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2012. Chồng Jennifer Phạm còn là cháu ruột ông Trương Gia Bình, thành viên sáng lập và là Chủ tịch FPT.

Bản thân Nguyễn Đức Hải được đào tạo bài bản ở nước ngoài, từng du học và làm việc trong lĩnh vực tài chính – đầu tư trước khi phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Gia đình chồng được nhận xét có nền tảng học thức cao và môi trường sống chuẩn mực.

Gia đình hạnh phúc của nàng hậu.

Chuyện tình với doanh nhân Nguyễn Đức Hải từng được Jennifer Phạm chia sẻ trong talkshow Một tiếng kể hết . Hoa hậu thừa nhận, ở thời điểm bắt đầu mối quan hệ, cô từng mang tâm lý mặc cảm vì bản thân đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng.

Cô kể, khi đến với chồng hiện tại, điều khiến cô băn khoăn nhất là cảm giác "thua thiệt" cho đối phương. Tuy nhiên, phản ứng của Đức Hải lại hoàn toàn trái ngược. "Anh nói với tôi rằng anh không cảm thấy thiệt thòi. Thậm chí còn vui vì có thêm một đứa con", Jennifer từng chia sẻ.

Không chỉ trăn trở về bạn đời, nàng hậu còn lo lắng về việc làm dâu trong một gia đình có nền nếp và truyền thống. Cô thẳng thắn tâm sự trong Một tiếng kế hết: "Ban đầu tôi e ngại. Không e ngại Đức Hải mà là nghe nhiều về mẹ chồng ở Việt Nam. Mẹ chồng gốc Bắc thì càng khó. Tôi đã có một đời chồng và một con riêng. Bà sẽ chấp nhận tôi như thế nào?".

Trái với những lo lắng ban đầu, Jennifer Phạm cho biết cô nhận được sự yêu thương và tôn trọng từ gia đình chồng. Mẹ chồng không nhắc đến quá khứ, không tạo áp lực mà luôn dành cho cô sự quan tâm, bao dung. Đặc biệt, con trai riêng của cô với ca sĩ Quang Dũng cũng được gia đình bên nội yêu thương và chăm sóc như cháu ruột.

Đám cưới của Jennifer Phạm và Nguyễn Đức Hải vào năm 2012 từng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông bởi quy mô sang trọng. Tuy nhiên, sau ánh hào quang của một lễ cưới đình đám, điều được nhắc đến nhiều hơn chính là sự bền bỉ trong hôn nhân của họ.

Đại gia Đức Hải quỳ gối tặng hoa vợ sau hơn chục năm gắn bó.

Sau hôn nhân, Jennifer và Đức Hải lần lượt chào đón ba người con chung. Trên trang cá nhân, hoa hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như đưa con đi học, tổ chức sinh nhật hay du lịch cùng gia đình. Cô cho biết ưu tiên lớn nhất hiện tại là chăm sóc con cái và giữ sự cân bằng giữa công việc và gia đình.

Điều khiến công chúng chú ý không chỉ là gia thế hay sự đủ đầy về vật chất, mà còn là cách doanh nhân Đức Hải dành tình cảm cho vợ suốt nhiều năm qua. Nam doanh nhân không ngại bày tỏ tình yêu và sự si mê dành cho vợ sau hơn một thập kỷ chung sống. Cặp đôi thường chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên các con trên mạng xã hội. Có lần, nàng hậu khiến nhiều người xuýt xoa khi đăng tải khoảnh khắc chồng quỳ gối tặng hoa đầy trân trọng và yêu thương.

Jennifer cũng được mẹ chồng yêu thương và ủng hộ trong công việc. Bà từng nhiều lần xuất hiện trong các cột mốc sự nghiệp của cô.