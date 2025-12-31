Vụ việc đối tượng Dương Văn Khánh (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) dùng dao chém 3 người rồi nhảy lầu tự tử xảy ra sáng 30/12 đã khiến dư luận rúng động.

Sự việc đã khiến 2 nạn nhân tử vong là chị V.T.N.A. (sinh năm 2004) và cháu Đ.X.M. (sinh năm 2023, cháu chị A.). Nạn nhân còn lại là chị Đ.T.N. (sinh năm 2001, chị dâu của chị A.) bị thương nặng. Chiều ngày 30/12, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, thi thể các nạn nhân cũng đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Vụ thảm án đã khiến cả khu xóm bàng hoàng, kinh hãi. Bà con lối xóm đã đến nhà bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1977, mẹ ruột chị A.) để chia buồn, hỗ trợ tổ chức lễ tang.

Ngôi nhà của bà Nga, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo nguồn tin trên báo Dân trí, ông Lê Văn Bảo (sinh năm 1965, hàng xóm của gia đình nạn nhân) cho hay, sáng ngày 30/12, ông đang ở nhà thì nghe người dân thông tin con gái bà Nga bị sát hại. Chưa hết bàng hoàng, một lát sau, người dân lại tiếp tục nhận tin con dâu cùng cháu nội của bà Nga, sống ở thôn kế bên cũng bị chém trọng thương.

Ông Bảo kể, bà Nga có 2 người con, A. là con gái út. Khi đang học lớp 9, A. quen và cưới Khánh, đôi vợ chồng có một bé trai hiện 6 tuổi. Khánh làm công nhân ở xưởng gỗ cách nhà 20km còn A. làm phụ bếp cho một trường tư thục ở gần nhà.

Gần đây, đôi vợ chồng trẻ xảy ra mâu thuẫn, ly thân và quyết định ra tòa làm thủ tục ly hôn. A. đã dọn về nhà mẹ đẻ ở được ít ngày. Vợ chồng A. cũng nhận được thông báo từ phía cơ quan chức năng rằng sẽ tổ chức hòa giải ly hôn vào sáng 30/12. Tuy nhiên, buổi hòa giải chưa kịp diễn ra thì Khánh đã lạnh lùng xuống tay với vợ và người thân của vợ.

Chia sẻ trên báo Tiền Phong, ông Lê Đình Việt, Tổ trưởng Tổ dân phố Thanh Cao thông tin thêm, hoàn cảnh của 2 bên gia đình Khánh và chị A. đều rất khó khăn. Bản thân Khánh sống ở địa phương không có điều tiếng xấu, nên khi xảy ra sự việc kinh hoàng trên, ai cũng bất ngờ.

Vụ việc gây chấn động làng quê. (Ảnh: Người Lao Động)

Trước đó, khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 30/12, Khánh đi xe máy, cầm theo hung khí đến nhà mẹ vợ rồi sát hại vợ. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục di chuyển sang nhà anh trai vợ ở tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vào phòng ngủ chém trọng thương chị Đ.T.N. (sinh năm 2001, chị dâu của vợ Khánh) và cháu Đ.X.M. (sinh năm 2023, con trai chị N.). Dù được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên cháu M. đã không qua khỏi.

Theo nguồn tin trên báo VnExpress, gây án xong, Khánh về dặn dò bố đẻ một vài chuyện, rồi lấy xe máy chạy đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, cách nhà khoảng 20km. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho hay, Khánh dựng xe máy trước sảnh rồi đi thang máy lên tầng 7, gieo mình xuống đất, tử vong tại chỗ. Vì sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản.

Nguồn cơn dẫn đến vụ việc là do Khánh không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn.