Chồng chém chết vợ rồi nhảy lầu tự tử ở Thanh Hóa

Bác sĩ Dương Tất Linh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực (Thanh Hoá), cho biết, khoảng 7h ngày 30/12, Dương Văn Khánh (SN 1994, trú tại Tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hoá) sau khi để xe máy ở cổng bệnh viện chạy thẳng lên tầng 7 của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực và nhảy xuống và chết tại chỗ. Theo bác sĩ Dương Tấn Linh, trước khi nhảy lầu tự tử , Dương Văn Khánh tự đâm vào bụng gây chảy máu nhiều.

Trước đó, sáng 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngọc Sơn về một vụ việc có dấu hiệu của hành vi “Giết người”. Theo thông tin ban đầu, giữa Dương Văn Khánh (SN 1994) và vợ là chị Vũ Thị Ngọc A. (SN 2004) xảy ra mâu thuẫn từ ngày 20/12.

Nguyên nhân được xác định do chị Ngọc A. đề nghị ly hôn nhưng Khánh không đồng ý, đồng thời có lời đe dọa với gia đình bên vợ. Đến ngày 27/12, chị Ngọc A. rời nhà, về sống cùng mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị N. (SN 1977, trú tại Tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn, TP Thanh Hóa).

Hiện trường nơi Dương Văn Khánh gây ra vụ thảm án. (Ảnh: CTV)

Khoảng 6h45 ngày 30/12, Khánh điều khiển xe mô tô Wave Alpha màu trắng, BKS 36B4-858.68, mang theo dao đến nhà mẹ vợ tại Tổ dân phố Hồng Phong. Tại đây, Khánh dùng dao tấn công chị Ngọc A., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Khánh tiếp tục di chuyển đến nhà ông Đinh Văn D. (SN 1973, trú Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn). Thời điểm này, trong nhà có chị Đinh Thị N. (SN 2001) và con trai là cháu Đỗ Xuân M. (SN 2024) đang ngủ. Khánh đã dùng dao gây thương tích nặng cho hai mẹ con.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì Khánh lên xe máy rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên cháu Đỗ Xuân M. không qua khỏi.

Sau khi gây án, Khánh điều khiển xe mô tô đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, TP Thanh Hóa), lên tầng 7 của bệnh viện rồi rơi xuống đất, tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.