Sáng 30-12, một lãnh đạo phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thảm án khiến 3 người tử vong.

Sau khi chém chết vợ, Khánh đã tới nhà anh vợ chém chị dâu và 1 cháu nhỏ 2 tuổi

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 6 giờ 45 ngày 30-12, Dương Văn Khánh (SN 1993; ngụ tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn) cầm dao tới nhà mẹ vợ ở tổ dân phố Hồng Phong 1 (phường Ngọc Sơn). Tại đây, Khánh đã cầm dao chém chết vợ là chị N.A. (SN 1993).

Chưa dừng lại ở đó, Khánh sau đó tiếp tục cầm dao tới nhà anh vợ ở tổ dân phố Nam Tiến (phường Ngọc Sơn) chém chị dâu và một cháu trai mới 2 tuổi. Nghe tiếng la hét, người thân chạy vào thì Khánh ra xe máy bỏ chạy.

Mặc dù được người thân đưa tới bệnh viện cấp cứu, thế nhưng cháu bé đã tử vong, người chị dâu đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án xong, Khánh điều khiển xe máy tới một bệnh viện trên địa bàn rồi nhảy lầu tự tử.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, chính quyền địa phương, Công an phường Ngọc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thảm án.