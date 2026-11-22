Theo thông tin được báo chí Trung Quốc đăng tải ngày 2/11/2026, người đàn ông họ Nhan ở Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, quen cô Giả qua một nền tảng trực tuyến vào năm 2022. Sau đó, hai người xác lập quan hệ tình cảm. Anh Nhan làm việc trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Thành Đô, còn chị Giả từng có công việc ở thành phố này.

Theo đề nghị của bạn trai, chị Giả nghỉ việc và chuyển về Quảng Nguyên sinh sống. Trong thời gian yêu nhau, anh Nhan cam kết hỗ trợ chi phí sinh hoạt và tiền nhà cho bạn gái. Mỗi tháng, anh đều chuyển 3.000 NDT (11,5 triệu đồng) để trả khoản vay mua căn nhà được phân chia cho chị Giả sau khi ly hôn. Căn nhà này đứng tên chị Giả và chồng cũ, khoản vay được giao cho chị tiếp tục thanh toán.

Không dừng lại ở đó, tháng 11/2023, khi biết bạn gái đang vướng nghĩa vụ thi hành án nhưng không có khả năng chi trả, anh Nhan tiếp tục chuyển 50.000 NDT (193 triệu) để giúp cô giải quyết khoản tiền này.

Tổng cộng, riêng tiền trả nợ nhà và khoản thanh toán nghĩa vụ thi hành án, anh Nhan đã chi 137.300 NDT (530 triệu đồng).

Mâu thuẫn xuất hiện vào tháng 4/2025, khi anh Nhan muốn xử lý căn nhà ở Quảng Nguyên để cả hai chuyển đến Thành Đô mua nhà và sinh sống. Tuy nhiên, chị Giả không đồng ý. Bất đồng không thể hóa giải, hai người quyết định chia tay.

Ảnh minh họa

Sau khi đường ai nấy đi, anh Nhan yêu cầu bạn gái hoàn trả số tiền đã bỏ ra. Anh cho rằng những khoản hỗ trợ lớn này được thực hiện với mục đích tiến tới hôn nhân, chứ không đơn thuần là quà tặng trong thời gian yêu đương. Chị Giả lại có quan điểm ngược lại: bạn trai tự nguyện hứa lo liệu tài chính, tự nguyện trả nợ giúp cô nên đây là tiền tặng cho, không có lý do gì phải hoàn lại. Cô cũng cho rằng mình đã dành thời gian, tình cảm và sự thân mật cho mối quan hệ, vì thế việc bạn trai đòi lại tiền khiến cô cảm thấy bị đối xử như thể tình yêu cũng phải tính toán sòng phẳng.

Cuối cùng, vụ việc được đưa ra tòa. Theo phán quyết được công bố, tòa án xác định 87.300 NDT (337 triệu đồng) tiền trả nợ nhà và 50.000 NDT thanh toán nghĩa vụ thi hành án là những khoản tiền có giá trị lớn, khác với quà tặng hay chi phí tiêu dùng thông thường giữa các cặp đôi. Việc chuyển tiền được xác định có mục đích gắn với dự định kết hôn, thuộc dạng tặng cho có điều kiện.

Do hai người đã chia tay và không đăng ký kết hôn, mục đích tặng cho không đạt được. Vì vậy, chị Giả phải hoàn trả toàn bộ 137.300 NDT. Sau khi chị kháng cáo, tòa phúc thẩm bác kháng cáo và giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Câu chuyện cũng đặt ra một ranh giới đáng suy nghĩ trong các mối quan hệ: không phải cứ tiền chuyển giữa người yêu với nhau thì đều là quà tặng, nhưng cũng không phải chia tay là có thể đòi lại mọi khoản đã chi. Những món quà nhỏ, tiền ăn uống hay chi phí hẹn hò thường được xem là sự tự nguyện trong tình cảm. Ngược lại, những khoản tiền lớn dùng để trả nợ, mua nhà hoặc thực hiện một nghĩa vụ tài chính cụ thể có thể được tòa xem xét dựa trên mục đích chuyển tiền và bằng chứng giữa hai bên.

Yêu nhau có thể không cần tính toán từng bữa ăn, món quà, nhưng với những khoản tiền hàng trăm triệu đồng, sự rõ ràng ngay từ đầu đôi khi lại là cách bảo vệ cả tình cảm lẫn quyền lợi của mỗi người.