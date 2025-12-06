Trong 4 người chết, 2 người bị thương sau vụ cháy tại quán lẩu, bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM là những tình tiết, câu chuyện thương tâm.

Quán lẩu, bún ốc nơi xảy ra cháy.

Vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 36 phút ngày 5-12. Vài ngày trước khi xảy ra vụ cháy, chị Lương Quỳnh A., 35 tuổi, từ Hà Nội vào TPHCM xin làm việc tại quán lẩu, bún ốc. Chưa kịp tìm chỗ trọ thì vụ cháy xảy ra và chị Quỳnh A. mãi mãi ra đi.

Quán lẩu, bún ốc cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 352 m2. Trong đó, tầng 1 bố trí bếp và bàn ghế, hai tầng trên làm phòng ngủ của chủ quán, trẻ nhỏ và nhân viên. Lúc mới cháy, lửa phát ra từ khu vực bếp tầng 1.

3 người thiệt mạng còn lại là chị Đinh Thị Khánh H., 40 tuổi, chủ quán ăn và hai con của chị gồm con gái 7 tuổi và con trai 2 tuổi.

Gia đình chị Khánh H. mới thuê lại mặt bằng để mở quán bán lẩu, bún ốc được 2 năm, mở cửa 7-22 giờ mỗi ngày. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng 3 mẹ con chị. Các bức ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc giường với đầu gấu bông bị ám khói đen.

Ném gấu bông xuống đất để nhảy

Trong vụ cháy, có 3 người thoát nạn bằng cửa sau. Lúc xảy ra cháy, chị Trần Thị Ngọc Khuê, 18 tuổi và chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, 21 tuổi và một nữ nhân viên quán tỉnh dậy trong phòng ngủ tầng 3 thì thấy khói mù mịt. Khi mở cửa, họ thấy lửa cháy dữ dội ở tầng trệt. Không còn cách nào khác, họ chạy ra cửa sau.

Gấu bông được ném mạnh xuống đất.

Đứng chần chừ khoảng 10 phút, do sức nóng đã lan mạnh đến nên chị Khuê và Trinh đã ném mạnh gấu bông cỡ lớn xuống đất, sau đó nhảy xuống, cả hai bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn cô gái còn lại thì trèo được sang nhà bên cạnh thoát nạn.

Theo lực lượng chức năng, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình nên tỏa ra nhiều khói, khí độc dày đặc và nhiệt lượng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mặt sau căn nhà xảy ra cháy..

Cấu trúc nhà có một lối thoát nạn trực tiếp ra ngoài ở phía trước mặt tiền nhưng bị lắp đặt bằng cửa cuốn kiên cố, gây khó khăn cho việc phá dỡ, tiếp cận vào triển khai các biện pháp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.