Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9h,56 phút ngày 28/5 xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh ăn uống (quán cơm) của chị Bùi Thị Hoa (ở thôn Thái Mông, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn).

Ngay sau nhận tin báo, Lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an thị xã Kinh Môn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 22 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường.

Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với Công ty Điện lực thị xã Kinh Môn, Đội PCCC chuyên ngành Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khi xảy ra cháy trong cửa hàng có 5 người gồm: Chị Hoa (chủ quán), chị Bùi Thị Linh (em gái chị Hoa), bà Ngô Thị Quế (người làm thuê, SN 1972), cháu Đ.T.H.V (con gái chị Hoa, SN 2009) và cháu Đ.D.A (con gái chị Hoa, SN 2013).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, chị Hoa, chị Linh, và bà Quế đã thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, 2 cháu Đ.T.H.V và Đ.D.A sau khi lực lượng chữa cháy phát hiện, đưa ra ngoài đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu.

Lực lượng chức năng xác định, nơi xảy ra cháy có diện tích khoảng 150m2, 1 tầng, kết cấu tường gạch, mái tôn, sử dụng để kinh doanh ăn uống; diện tích đám cháy khoảng trên 30m2. Chất cháy chủ yếu là khí gas và các vật dụng phục vụ sinh hoạt, kinh doanh; 2 cửa cuốn của cửa hàng trong trạng thái mở.

Đến 10h45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả vụ cháy làm cháu Đ.T.H.V tử vong tại bệnh viện, cháu Đ.D.A bị thương nặng, hiện đang cấp cứu. Vật dụng, đồ dùng trong cửa hàng bị hư hỏng, chưa xác định giá trị thiệt hại.

Nguyên nhân do rò rỉ khí gas

Liên quan đến bệnh nhân bị thương nặng, chiều cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, cho biết, cháu A được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương vào lúc 11h20 trưa ngày 28/5 trong tình trạng hôn mê, người nhiều vết bỏng. Trong đó, đùi và cẳng chân 2 bên có vết bỏng lửa, ngực phải có vết bỏng nghi do bỏng điện. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có thể hôn mê do ngạt khí, thiếu oxy. Do diện tích bỏng lớn, chiếm gần 20% cơ thể, hôn mê nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bỏng quốc gia điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ khí gas ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu tại cửa hàng gây ra cháy.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an thị xã Kinh Môn phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ.