Vụ cháy nhà trên phố Định Công Hạ: Bà chủ nhà tử vong cùng con trai và 2 cháu ngoại

Trước đó, vào hồi 18h22 ngày 16/6, xảy ra vụ cháy lớn tại địa chỉ số nhà 207, phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 CBCS cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 19h30 đám cháy đã được khống chế và 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến 4 nạn nhân tử vong.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang thống kê thiệt hại và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.