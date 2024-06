Cảnh sát thông tin về 3 người thoát nạn trong vụ cháy nhà 6 tầng phố Định Công Hạ

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường dập lửa.

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, có 3 người tự thoát nạn trong vụ cháy ngôi nhà số 207, phố Định Công Hạ.



Khi xảy ra hỏa hoạn , trong ngôi nhà có 7 người và 3 người tự thoát nạn ra ngoài gồm chủ nhà, con trai và con gái. Trong đó, chủ nhà tự thoát nạn qua ban công tầng 5 sang mái nhà liền kề.

Ngôi nhà trên là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện nước, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 80m2. Bên trong nhà có 1 thang bộ hở và 1 thang máy.

Trong đó, tầng 1 là nơi kinh doanh và tầng 2, 3 là kho chứa hàng hóa; tầng 4, 5 là phòng ngủ của gia đình; tầng 6 là bếp và phòng khách; tầng tum là phòng thờ và sân phơi.

Trước đó, Trước đó, khoảng 18h22, cơ quan công an nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ.

Nhận được thông tin, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 19h30 đám cháy đã được khống chế và 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Các nạn nhân được đưa đến Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.