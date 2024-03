Vụ cháy chung cư mini: Công an mời 6 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội quản lý lên làm việc

Tại họp báo chiều 28/3, liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, báo chí đề nghị UBND TP Hà Nội cung cấp danh tính, chức vụ của 6 đảng viên, cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý bị xem xét kỷ luật liên quan vụ việc.

Trả lời nội dung này, Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho rằng ông là người phát ngôn của UBND thành phố nên không thuộc thẩm quyền cung cấp thông tin trên.

Về tiến độ điều tra, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nghiêm Xuân Minh là chủ chung cư mini xảy ra vụ cháy. Sau đó, đã khởi tố 6 bị can liên quan đến góc độ quản lý Nhà nước của các cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, những người liên quan trong các vụ việc này cũng đã được mời lên làm việc để chứng minh hành vi phạm tội hay không phạm tội, hay vi phạm quy định của Đảng hay hành chính. Vấn đề này phải có quá trình điều tra.

“Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh để làm rõ, xử lý đúng theo tinh thần, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, cũng như lãnh đạo Bộ Công an, và lãnh đạo TP Hà Nội làm sao để không oan sai và bỏ lọt tội phạm” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Chung cư mini cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân

Trả lời về việc 6 đảng viên là cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan đến vụ việc trên đã được cơ quan công an mời lên làm việc hay chưa, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội xác nhận “6 cán bộ trên đã được cơ quan công an mời lên làm việc”.

Trước đó, ngày 27/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp hội nghị chuyên đề. Một trong những nội dung của hội nghị là tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền liên quan vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Về nội dung kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề cập vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình tại địa phương; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa, răn đe vi phạm.