Vụ cháy 56 người tử vong: Tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí ở Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị thuộc thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tổ chức từ ngày 14 đến hết ngày 17-9.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên, chia sẻ với các nạn nhân trong vụ cháy.

Ngoài ra, vào hồi 8 giờ ngày 18-9 (thứ hai), các cơ quan, đơn vị đồng loạt tổ chức dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng hơn 23 giờ ngày 12-9, chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 56 người tử vong, 37 người bị thương.



Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang... đã tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Người dân đến thắp hương cho các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Hữu Hưng

Công an TP Hà Nội sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - là chủ của chung cư mini xảy ra cháy, về tội "Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Bộ Công an cũng yêu cầu các địa phương phối hợp, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Ngày 14-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Thư thăm hỏi gửi Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội về vụ hỏa hoạn. Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị TP Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này; yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy, nổ.