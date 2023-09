Bộ Công an tổng kiểm tra chung cư mini, nhà trọ trên toàn quốc sau vụ cháy làm 56 người chết

Cụ thể, tối 13/9, Bộ Công an gửi công điện Cục PCCC&CNCH cùng với công an các tỉnh thành khác, để tăng cường hiệu quả của việc quản lý và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy từ phía chính quyền địa phương.

Bộ Công an đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý tình huống cháy, nổ một cách nhanh chóng và giảm thiểu thương vong về người và tài sản, đặc biệt đối với những ngôi nhà ở đông người như chung cư mini và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ.

Theo Bộ Công an, dù có nhiều hướng dẫn từ Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, tình hình thực tế tại cơ sở, đặc biệt là ở cấp cơ sở, vẫn còn nhiều hạn chế và sự việc cháy, nổ vẫn tiếp diễn và phức tạp.

Sự việc cháy chung cư mini ở Hà Nội đã gây ra một sự mất mát đáng kể cho con người, và Bộ Công an đánh giá rằng điều này đặt ra những thách thức lớn trong việc quản lý an toàn phòng cháy chữa cháy.

Do đó, Bộ Công an đã yêu cầu công an các tỉnh thành tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan truyền thông và chính quyền địa phương để tăng cường tuyên truyền và giáo dục dân về kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ. Những nội dung này sẽ được truyền thông qua các phương tiện như Zalo và Facebook, đồng thời thông qua tập huấn và hướng dẫn trực tiếp về phương án chữa cháy và thoát nạn cho tất cả hộ gia đình và người lao động tại các loại hình nhà ở đông người như chung cư mini và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ.

Theo đó, công an các tỉnh thành cũng sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương để tổ chức tổng kiểm tra và xem xét các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư mini và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở đông đúc, và đề xuất biện pháp cấp bách đối với việc cải thiện an toàn trong các loại hình nhà ở này.

Thông điệp cuối cùng, Bộ Công an đặt mục tiêu rõ ràng, lãnh đạo Cục PCCC&CNCH chị trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Công điện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của các địa phương trước lãnh đạo Bộ Công an.