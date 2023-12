Vụ cả gia đình Cao Thái Sơn bị tai nạn ở Đà Lạt: Nam ca sĩ cập nhật tình hình sau khi làm việc với cơ quan chức năng

Chiều 8/12, thông tin Cao Thái Sơn và gia đình gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đà Lạt khiến MXH hoang mang. Theo đó, ô tô chở nam ca sĩ cùng người thân đã bị tàu hỏa tuyến Đà Lạt - Trại Mát tông vào dẫn đến phần đuôi xe và kính xe bị bóp méo. Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn vô cùng lo lắng cho tình hình của Cao Thái Sơn và gia đình nam ca sĩ.

Đến tối cùng ngày, Cao Thái Sơn đã cập nhật tình trạng sức khỏe của anh và người thân. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến cư dân mạng đã yêu thương, quan tâm thăm hỏi về tai nạn giao thông mà gia đình anh gặp phải tại Đà Lạt, đồng thời tiết lộ:

"Hiện tại mẹ và chị gái Sơn, em trợ lý đã an toàn chỉ bị chấn thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng là phước đức ơn trên độ. Xe hơi bị hư hỏng nặng nhưng quan trọng tất cả đều an toàn. Nhân đó cũng là bài học để Sơn và mọi người di chuyển giao thông an toàn hơn. Lỗi do mình không cẩn thận chứ không đổ lỗi cho bất cứ ai! Xin chân thành cảm ơn mọi người".

Ô tô chở gia đình Cao Thái Sơn bị móp phần đuôi xe và kính xe

Trước đó, Cao Thái Sơn đã đăng ảnh xe bị hư hỏng nặng do tai nạn ô tô va chạm tàu hỏa. Được biết, ở Đà Lạt chỉ có một tuyến đường sắt du lịch ngắn, dài khoảng 8km nối thành phố Đà Lạt và Trại Mát. Do xe lửa di chuyển chậm nên tuyến đường sắt này không có rào chắn.

Khi xe của Cao Thái Sơn đi trên tuyến đường cắt ngang ga Trại Mát (có biển báo nguy hiểm) thì bị tàu hỏa tông vào phần đuôi xe. Được biết, lúc này tàu hỏa chỉ mới bắt đầu rời ga để đưa du khách quay lại TP. Đà Lạt. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã ghi nhận hiện trường, lập biên bản vụ việc.