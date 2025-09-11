Sự việc nhóm người bị hành hung trong lúc đang cứu giúp người gặp nạn xảy ra khuya ngày 7/9 tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh đang khiến dư luận bất bình. Vụ việc khiến 4 người bị thương, trong đó, anh em anh Nguyễn Đức Vĩnh và anh Nguyễn Bá Trung (cùng trú xã Nhân Thắng) bị thương nặng, phải nhập viện điều trị. 2 người còn lại bị thương phần mềm, tự điều trị tại nhà.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã bắt 2 đối tượng là Trịnh Đình Luân (SN 1991) và Trịnh Đình Long (SN 1994, em trai Luân), cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Luân tại cơ quan công an. (Ảnh: Cơ quan công an)

Đáng chú ý, Luân chính là một trong hai nạn nhân bị ngã ra đường, bên cạnh chiếc xe máy trong đêm tối và được nhóm của anh Vĩnh giúp đỡ. Khi anh Vĩnh cùng mọi người đang hỗ trợ Luân thì nhóm 6 thanh niên, trong đó có Trịnh Đình Long đi xe máy tới, chửi bới và hành hung các anh này.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Vĩnh kể khi nhóm bạn tới hiện trường, Luân cũng giải thích với mọi người rằng đang được anh Vĩnh giúp đỡ. Nhưng một lúc sau, nhóm này lại bất ngờ lớn tiếng chửi bới, cho rằng chính nhóm của anh Vĩnh là người gây tai nạn. Sau đó, nhóm của Long hung hãn lao vào hành hung nhóm của anh Vĩnh mặc các anh giải thích. Lúc sau, thấy đánh nhau nên Luân cũng lao vào đánh nhóm anh Vĩnh.

Anh Vĩnh có lòng tốt giúp người nhưng bị chính người đó hành hung.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đọc thông tin về diễn biến sự việc, nhiều người càng thêm bất bình: "Trời ơi, đúng là làm ơn mắc oán thật. Có lòng tốt, không ngại giúp mình giữa đêm hôm khuya khoắt mà cuối cùng nhận lại sự đau đớn như thế này. Các đối tượng sẽ phải trả giá cho hành động của mình".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.