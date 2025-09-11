Liên quan đến sự việc anh Nguyễn Đức Vĩnh (sinh năm 1982) và em trai là Nguyễn Bá Trung (sinh năm 1988, em trai anh Vĩnh), cùng trú xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh có lòng cứu người gặp nạn nhưng lại bị đánh nhập viện, ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Đình Luân (sinh năm 1991) và Trịnh Đình Long (sinh năm 1994, em trai Luân), cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh. Luân và Long bị điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Về diễn biến vụ việc, khoảng 23 giờ ngày 7/9, anh Vĩnh điều khiển ô tô, chở vợ đi khám bệnh về nhà. Khi đi qua khu vực đường đê hữu sông Đuống (thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng), anh phát hiện 2 nam thanh niên bất tỉnh nằm cạnh một chiếc xe máy. 2 người bị nạn là Trịnh Đình Luân và Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1997, ở TP.Hải Phòng).

Đối tượng Trịnh Đình Luân. (Ảnh: Báo VietNamNet)

Đối tượng Trịnh Đình Long. (Ảnh: Báo VietNamNet)

Lúc này, có anh Lưu Văn Nam (sinh năm 2004, trú tại xã Nhân Thắng) và anh Lưu Văn Tâm (sinh năm 2003) đang đứng tại hiện trường theo dõi vụ việc và có nhờ anh Vĩnh hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì đang đưa vợ về nên anh Vĩnh từ chối. Sau khi đã đưa vợ về nhà, anh Vĩnh quay lại hiện trường rồi cùng 3 người khác là anh Nguyễn Bá Thành, anh Nguyễn Bá Trung và anh Nguyễn Đức Đại (đều trú tại thôn Vạn Ty) hỗ trợ người bị nạn.

Bất ngờ, một lát sau có nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe mô tô, trong đó có Trịnh Đình Long đến hiện trường. Nhóm này đã lao vào tấn công những người đang giúp đỡ người bị nạn. Vụ việc khiến anh Vĩnh và anh Trung bị thương phải nhập viện điều trị. 2 người còn lại là anh Thành và anh Đại bị thương phần mềm, tự điều trị tại nhà. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ vụ án và truy bắt các đối tượng liên quan.

Thông tin về vụ việc nói trên khiến dư luận vô cùng bất bình, mong các đối tượng đánh người sớm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Anh Vĩnh mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc, lấy lại công bằng cho gia đình anh.

Anh Trung bị nhóm đối tượng đánh tới mức hôn mê. (Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống)

Về tình hình sức khỏe của các nạn nhân, chia sẻ trên VTC News, anh Vĩnh cho biết bản thân bị chấn thương phần mềm, đứt một bên tai. Mỗi lần hết thuốc giảm đau là cơn đau đầu, ngực của anh Vĩnh lại quay nên anh đang được các bác sĩ theo dõi thêm 2 vùng này.

Tình trạng anh Trung thì nặng hơn khi bị đánh tới hôn mê. Nạn nhân hiện đã được phẫu thuật mũi, làm lại khớp tay. Qua chụp chiếu phát hiện anh Trung còn bị mẻ xương hốc mắt. Gia đình dự định chuyển nạn nhân lên tuyến trên để tiếp tục kiểm tra và điều trị.