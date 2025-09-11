Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T. về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, Phường Hạnh Thông. Công an phường Hạnh Thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành mời làm việc đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ một cơ sở nha khoa

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chị N.T.T.T là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị T. có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị T. đã sử dụng.

Ngày 3/9, chị T. cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết thì hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T..

Dù được chồng và bảo vệ can ngăn, bà Chinh vẫn không dừng tay, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát sinh tranh chấp (dân sự, tài chínhhoặc dịch vụ...) cần giữ bình tĩnh, thương lượng hòa giải, hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết đúng pháp luật, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.

Công an cũng yêu cầu các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa nói riêng và tất cả các cơ sở kinh doanh nói chung, phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và ứng xử văn minh với khách hàng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được xử lý kịp thời.