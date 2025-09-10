Vụ việc 2 anh em anh Nguyễn Đức Vĩnh (sinh năm 1982) và em trai là Nguyễn Bá Trung (sinh năm 1988), cùng trú xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh bị hành hung trong lúc đang cứu người gặp tai nạn giữa đường đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ai cũng bất bình và mong đối tượng ra tay sớm bị nghiêm trị.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, ngoài anh Vĩnh và anh Trung, còn có 2 người khác cũng tham gia cứu người và bị hành hung, đó là anh Nguyễn Đức Đại (sinh năm 1987) và anh Nguyễn Bá Thành (sinh năm 1993). Sau vụ việc, anh Đại và anh Thành bị thương phần mềm, tự chăm sóc tại nhà.

Về nhóm người xuống tay hành hung các nạn nhân, cơ quan chức năng cũng đã xác định được 2 đối tượng có liên quan trực tiếp là Trịnh Đình Long (sinh năm 1994) và Trịnh Đình Luân (sinh năm 1991). Long và Luân là anh em ruột, cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Anh Vĩnh đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, mạng xã hội bức xúc trước thông tin anh Nguyễn Đức Vĩnh và anh Nguyễn Bá Trung bị đánh tới mức phải nhập viện trong lúc đang cứu giúp 2 người bị tai nạn giao thông. Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 7/9 tại khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh.

Thời điểm trên, anh Vĩnh và anh Trung đang đi trên đường, phát hiện người gặp nạn nên xuống giúp. 2 anh gọi thêm người dân địa phương đến hỗ trợ, đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Chia sẻ trên VTC News, anh Vĩnh nói lúc đó, nạn nhân vẫn tỉnh táo, đã tự cung cấp thông tin và gọi điện cho người nhà. Anh chỉ ở lại để canh chừng, tránh nguy hiểm thêm cho nạn nhân vì trời rất tối.

Anh Trung bị đánh trọng thương. (Ảnh: VTC News)

Tuy nhiên, khi người nhà nạn nhân đến hiện trường, cho rằng anh Vĩnh và em trai là người gây tai nạn nên to tiếng chửi bới và lao vào hành hung, mặc kệ 2 anh này đã giải thích rõ sự việc và nạn nhân cũng xác nhận 2 anh chỉ là người giúp đỡ.

Hiện, anh Vĩnh và anh Trung đang điều trị tại bệnh viện. Anh Vĩnh bị chấn thương phần mềm nặng, đứt một bên tai. Ngoài ra, anh đang được bác sĩ theo dõi thêm vùng ngực, đầu vì sau mỗi lần hết thuốc giảm đau là cơn đau lại quay lại.

Trong khi đó, tình trạng anh Trung nguy kịch hơn. Nạn nhân đã được phẫu thuật mũi và làm lại khớp tay. Anh Trung còn bị mẻ xương hốc mắt, gia đình đang dự định chuyển nạn nhân lên tuyến trên để tiếp tục kiểm tra và điều trị.