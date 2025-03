Liên quan đến vụ việc giải cứu bé gái 9 tuổi bị một người đàn ông cầm dao khống chế tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đối tượng gây án là Phan Văn Tuấn, sinh năm 1983, quê tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đối tượng đã có 3 tiền án, tiền sự, có sử dụng chất ma túy khi test nhanh.

Đối tượng đang khống chế cháu bé

Dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cho hay, kết quả xác minh ban đầu từ phía cơ quan chức năng, đối tượng này thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội từ Hải Dương đến Bắc Ninh, gây mất an ninh trật tự, hoang mang trong cộng đồng.

Việc bắt giữ đối tượng này là rất kịp thời và cần thiết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công cháu khỏe và là cơ sở để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư, với diễn biến, đối tượng này có rất nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể xử lý hình sự như: chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa giết người, cướp tài sản… Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Sử dụng trái phép chất ma túy, dùng hung khí, cướp tài sản

Luật sư Cường phân tích, trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng này thực hiện hành vi do bị tác động bởi chất cấm là chất ma túy, thì đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 13 của bộ luật hình sự.

"Việc đối tưởng mất khả năng kiểm soát hành vi là do đối tượng tự đặt mình vào tình huống như vậy, tự sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến ảo giác nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi nguy hiểm cho xã hội mà đối tượng đã thực hiện", luật sư Cường nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư, hành vi sử dụng dao gây rối trật tự công cộng tại Hải Dương đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự với chế tài là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm do hành vi có phá phách.

Ngoài ra, đối tượng này có hành vi tấn công lại lực lượng chức năng nên đủ căn cứ để xử lý về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều 330 bộ luật hình sự.

Quá trình bỏ chạy, đối tượng này đã sử dụng vũ lực để chiếm đoạt chiếc xe mô tô nên hành vi này có thể bị xử lý về tội cướp tài sản theo quy định tại điều 168 bộ luật hình sự.

Bắt giữ người trái pháp luật, đe dọa giết người

Trong vụ việc này, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cho rằng, nguy hiểm nhất là đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ và đe dọa sát hại cháu bé 09 tuổi ở Bắc Ninh. Hành vi này sẽ bị xử lý hình sự về tội bắt giữ người trái pháp luật và xem xét về hành vi đe dọa giết người.

"Với hành vi bắt giữ người trái pháp luật thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về Tội bắt giữ người trái pháp luật theo quy định tại điều 157 bộ luật hình sự với hình phạt cao nhất có thể tới 12 năm tù".

Đối tượng liên tục thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ trong đó có trật tự công cộng, quyền sở hữu tài sản, quyền tự do thân thể của công dân và chống lại lực lượng thi hành công vụ nên đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh với mức hình phạt nghiêm khắc.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này, làm rõ việc sử dụng ma túy được thực hiện như thế nào, để xem xét nguyên nhân điều kiện phạm tội đồng thời sẽ xử lý về các hành vi liên quan đến ma túy như tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (nếu có).

Đối tượng bị bắt giữ

Trước đó khoảng 23 giờ ngày 26/3/2025, đối tượng Tuấn cầm hai con dao đến Trạm Y tế phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương gây sách nhiễu với cán bộ y tế. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Cổ Thành tiến hành quây bắt đối tượng.

Tuy nhiên, đối tượng đã chạy ra đường khống chế anh Trần Mạnh Cường, trú tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và yêu cầu anh Cường chở đối tượng chạy khỏi hiện trường về hướng thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Khi đến thị xã Quế Võ, anh Cường thấy một tổ tuần tra ban đêm của lực lượng Công an nên đã chạy đến kêu cướp. Lực lượng tuần tra đã cứu được anh Cường và tiếp tục truy bắt đối tượng.

Ngay sau đó, đối tượng chạy về một quán ăn, cướp một xe máy lao vào quán bánh mì ven Quốc lộ 18 ở khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ. Đối tượng dùng hai con dao thái thịt, khống chế cháu bé 9 tuổi lúc này đang ở trên tầng 2 và đòi gia đình cung cấp tiền, xe máy để bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, huy động các lực lượng khẩn trương có mặt tại hiện trường. Trong quá trình triển khai, lực lượng công an gặp nhiều khó khăn khi đối tượng rất manh động, luôn cầm dao kề cổ nạn nhân và đưa ra nhiều yêu sách.

Sau 4 giờ 30 phút đàm thoại, giằng co, áp dụng các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng và giải cứu thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cho cháu bé.