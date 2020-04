Chủ nhà vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ cùng cha dượng bạo hành tử vong: "Hôm đầu đã có tiếng đứa bé khóc, tôi có góp ý"

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi tử vong nghi do bị mẹ đẻ và bố dượng bạo hành ở Hà Nội, các cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ một bé gái nghi bị cha dượng, mẹ đẻ bạo hành dã man dẫn đến tử vong vào ngày 30/3. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp mẹ của bé cùng người đàn ông sống chung.

baohanh

Chiều 1/4, trao đổi với chúng tôi, chủ ngôi nhà 5 tầng cho cặp vợ chồng thê trọ cho chúng tôi biết, cách đây khoảng 6 tháng, người phụ nữ đến hỏi thuê nhà khi đó có mang theo con nhỏ (cháu bé vài tháng). Sau ít ngày, tại nơi thuê trọ có thêm người đàn ông và được giới thiệu là chồng của chị này.



"Bất cứ ai đến thuê nhà tôi cũng đều hỏi, nếu đầy đủ cả 2 mặt vợ chồng thì mới cho ở và làm hợp đồng đầy đủ. Ban đầu chỉ có một mình cô này đến, tôi có hỏi thì cô ta trả lời rằng chồng bị tai nạn đau chân. Nhà chồng ở gần nên hàng ngày vẫn mang quần áo về bên kia giặt. Sau vài ngày thì có thêm anh chồng đến, tuy nhiên vì căn phòng ở độc lập nên họ làm gì thì chúng tôi không quan tâm được", chủ nhà nói.

Cặp vợ chồng đã thuê nhà được vài tháng tại đây

Về cháu bé bị bạo hành, chủ trọ cho biết thêm, bình thường bà thấy hai vợ chồng sinh sống nhưng gần 1 tháng trở lại đây, bà thấy có một cháu bé khoảng 3 tuổi xuống ở cùng.

Vào đúng ngày đầu tiên cháu bé được đưa xuống, bà sang dọn dẹp khu vực nhà trọ thì thấy trong nhà có tiếng bố quát to, cháu bé 3 tuổi khóc.

Sau đó, bà có gặp chị Lan A. và góp ý với chị ấy về việc đừng để cháu bé khóc vào thời điểm đó để mọi người còn nghỉ trưa. Trong câu chuyện, chị Lan A. có nói cháu bé là con chung với người chồng trước còn con thứ hai mới được 16 tháng.

“Tôi có hỏi cô Lan A. là bố dượng với con gái có hợp tính nhau không, nếu không hợp tính thì nên đưa về bà ngoại chăm sóc. Sau đó, tôi vẫn sang dọn dẹp khu nhà trọ và không biết thông tin gì nữa. Đến khi hay tin xảy ra sự việc, tôi rất bất ngờ”, chủ nhà nhà trọ nói.

Theo bà quản lý nhà trọ, cháu bé được cô Lan A. đưa về nhà trọ sinh sống cùng bố mẹ khoảng 3 tuần thì xảy ra sự việc.

Chủ nhả có nghe thây tiếng bé khóc và từng khuyên bảo người mẹ

Một người dân gần đó cho biết, hai vợ chồng về thuê trọ ở đây được vài tháng và gần đây có nhìn thấy Lan A. đưa cháu bé khoảng 3 tuổi về nhà trọ sinh sống. “Hàng ngày vẫn thấy cô này đưa đứa con nhỏ (vài tháng tuổi) về qua đây. Tôi ở gần đó nhưng cũng ít tiếp xúc với cô ấy nên không biết được vợ chồng này làm gì. Thấy sáng cô này đi làm và chiều đi về, hai vợ chồng cũng không chơi, nói chuyện với hàng xóm xung quanh”, người dân gần đó chia sẻ.



Được biết, cháu M. mất vào ngày 30-3, mới được bà ngoại đưa về địa phương để an táng. Người mẹ của bé gái này có 3 đời chồng, bé gái là con của chồng thứ hai.

Ngôi nhà nằm sau trong ngõ

Trưa ngày, một lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận báo cáo sơ bộ từ Công an quận Đống Đa, nhận thấy sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo bắt khẩn cấp cặp vợ chồng này để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo vị lãnh đạo này, hành vi của cặp vợ chồng là quá tàn bạo, nghiêm trọng. Hiện tại, cháu bé đã được bà ngoại ở thôn Võng La, xã Võng La huyện Đông Anh, Hà Nội an táng theo phong tục địa phương.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.