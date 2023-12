Vụ bê bối ma túy dài 69 ngày của Lee Sun Kyun: Cái kết đắng cho tài tử hàng đầu, tới lúc ra đi vẫn bị gọi là “tội phạm”

Vào sáng ngày 27/12, công chúng xứ Hàn nói riêng và châu Á nói chung đều bàng hoàng trước thông tin thi thể tài tử Lee Sun Kyun được tìm thấy trong xe hơi. Bên cạnh thi thể của Lee Sun Kyun còn có dấu hiệu của than tổ ong.

Hiện tại vẫn chưa có kết quả điều tra nhưng theo suy luận ban đầu từ cảnh sát, nguyên nhân dẫn tới tử vong là do nam tài tử đã lựa chọn cách thức tiêu cực nhất để kết thúc cuộc đời mình.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng, chính những áp lực từ vụ điều tra liên quan tới ma túy trong 69 ngày qua (từ 20/10 - 27/12) đã khiến Lee Sun Kyun quyết định lựa chọn bước đi này.

Bị điều tra chỉ vì lời khai không bằng chứng

Vụ điều tra liên quan tới ma túy của Lee Sun Kyun bắt đầu từ ngày 20/10. Thời điểm đó, phía cảnh sát xác nhận, Lee Sun Kyun chính là nghệ sĩ bị phát hiện trong một đường dây chất cấm khi cơ quan điều tra triệt phá một cơ sở giải trí ở Gangnam. Không chỉ vậy, nam tài tử còn bị đối tượng buôn chất cấm lợi dụng danh tiếng và tống tiền 300 triệu Won (khoảng 5.5 tỷ đồng).

Theo đó, Lee Sun Kyun bị điều tra vì cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Nam tài tử bị cáo buộc sử dụng chất cấm tại một quán bar chỉ tiếp giới thượng lưu xứ Hàn. Quán bar này có tiếp viên là các cựu người mẫu, ca sĩ và Lee Sun Kyun là khách quen ở đây.

Lee Sun Kyun trong 1 lần trình diện cảnh sát

Vào cuối tháng 10/2023, Lee Sun Kyun trình diện cảnh sát lần đầu để tiếp nhận điều tra. Trong buổi đầu trình diện, nam tài tử đã thực hiện các cuộc xét nghiệm nhanh với nước tiểu và cho kết quả âm tính. Tất nhiên, đây là xét nghiệm nhanh chưa cho ra được kết quá chính xác.

Sau đó, Lee Sun Kyun tiếp tục cung cấp mẫu tóc và móng tay để thực hiện cuộc xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả của cuộc xét nghiệm chuyên sâu này vẫn cho ra kết quả Lee Sun Kyun âm tính với ma túy.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục tiến hành điều tra dựa trên những tin nhắn nam tài tử gửi cho tiếp viên anh gặp ở cơ sở giải trí. Sau vụ điều tra ma túy này, Lee Sun Kyun còn bị nghi ngoại tình với một tiếp viên tại cơ sở giải trí người lớn.

Lee Sun Kyun bị cáo buộc sử dụng chất cấm tại cơ sở giải trí người lớn

Đối mặt với nghi vấn ngoại tình, Lee Sun Kyun một mực phủ nhận và cho biết bản thân chỉ là nạn nhân, anh bị đối phương tống tiền. Thế nhưng sau đó phía truyền thông lại tung ra ghi âm cuộc trò chuyện giữa Lee Sun Kyun và nữ tiếp viên tại cơ sở giải trí người lớn kia. Điều này đã khiến hình ảnh của nam tài tử càng thêm xấu đi trong mắt công chúng.

Không những bị điều tra, dính nghi vấn ngoại tình Lee Sun Kyun còn rơi vào cảnh khó khăn, khi hàng loạt nhãn hàng hủy hợp đồng, gạch tên anh khỏi quảng cáo. Nhà sản xuất dự án bom tấn "No Way Out" cũng gạch tên Lee Sun Kyun khỏi danh sách diễn viên, 3 dự án phim khác cùng đều bị hoãn chiếu.

Lee Sun Kyun cúi đầu xin lỗi trước truyền thông

Quảng cáo chung giữa anh cùng bà xã cũng bị gỡ khiến họ đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Một nguồn tin tiết lộ rằng, bà xã Lee Sun Kyun đã sốc và ngã quỵ trước loạt bê bối của chồng. Cô thậm chí còn phải bán cả nhà để lo cho chồng và làm thủ tục để đưa 2 con đi du học, tránh bị ảnh hưởng bởi bê bối này.

Tới đầu tháng 12/2023, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, vụ điều tra ma túy của Lee Sun Kyun cùng G-Dragon diễn ra chỉ dựa vào lời khai của một đối tượng tại cơ sở giải trí. Theo đó, người này đã khai tên Lee Sun Kyun và G-Dragon trong quá trình điều tra nội bộ, nhưng lại không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cụ thể.

Lee Sun Kyun còn vướng nghi vấn ngoại tình

Bản thân Lee Sun Kyun cũng liên tục phủ nhận có hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nhấn mạnh việc bị cho dùng chất cấm mà không hay biết. Thậm chí tới hôm 26/12 - 1 ngày trước khi qua đời, Lee Sun Gyun vẫn yêu cầu cảnh sát kiểm tra nói dối để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Sự ra đi đáng tiếc của một tài năng điện ảnh

Nhiều người cho rằng, chính những áp lực từ vụ điều tra đã khiến Lee Sun Kyun đưa ra quyết định tiêu cực. Tin tức thi thể Lee Sun Kyun được tìm thấy vào sáng 27/12 đã trở thành chủ đề gây rúng động cả Hàn Quốc. Trong đó, không ít ý kiến chỉ trích sự khắc nghiệt của dư luận đã khiến nam tài tử nghĩ quẩn.

Trong đó, công chúng vô cùng phẫn nộ trước phát ngôn của Ga Se Yeon - Youtuber chuyên đăng tải những thông tin về giới giải trí xứ Hàn. Đây cũng là người đã tung đoạn ghi âm giữa Lee Sun Kyun và tiếp viên ở cơ sở giải trí người lớn.

Theo đó, trong video mới được đăng tải trên kênh Youtube, bên cạnh lời chia buồn, Ga Se Yeon đã nhận mạnh rằng: "Có một điều cần chỉ ra rõ ràng, vì vậy tôi đang nói một cách tự tin. Nếu bạn đã phạm tội thì phải trả giá. Việc tránh bị xử phạt theo cách này là điều cực kỳ không tốt".

Hiện trường nơi tìm ra thi thể của Lee Sun Kyun vào sáng 27/12

Youtuber Ga Se Yeon nói thêm: "Khi một tội phạm được phát hiện qua đời, việc tôn vinh họ là nạn nhân nên dừng lại. Sự ra đi của Lee Sun Kyun rất đáng tiếc. Tuy nhiên, Lee Sun Kyun là tội phạm ma túy chứ không phải nạn nhân".

Phát ngôn này của Ga Se Yeon đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cư dân mạng. Tính tới 2 giờ chiều 27/12 (giờ địa phương) có gần 3.000 bình luận chỉ trích Ga Se Yeon dưới đoạn video này: "Có phải anh đang làm bất cứ điều gì vì lượt xem và tiền không?", "anh đáng bị trừng phạt", "tại sao anh lại đăng video này", "xin hay xóa video này vì người quá cố", "gỡ video này đi"...

Không chỉ dư luận mà cách làm việc điều tra của cảnh sát trong vụ việc này cũng khiến dân tình phẫn nộ. Họ cho rằng, việc cảnh sát tiến hành điều tra một vụ việc liên quan tới ma túy mà chỉ dựa vào lời khai mà không hề có bất cứ bằng chứng cụ thể nào là vô cùng bất hợp lý. Phía cảnh sát sau đó đã phải đưa ra tuyên bố rằng, cuộc điều tra không hề diễn ra trong sự cưỡng ép.

Di ảnh của Lee Sun Kyun với gương mặt nở nụ cười được đặt trong phòng tang lễ

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Tất cả các cuộc điều tra đều được tiến hành với sự đồng ý của Lee Sun Kyun. Nam diễn viên đã tự nguyện trình diện và trả lời các vấn đề trong quá trình điều tra của cảnh sát. Suốt quá trình điều tra có cả sự xuất hiện của hai luật sư".

Quan chức cảnh sát này nói tiếp: "Toàn bộ quá trình điều tra được quay lại. Không có sự ép buộc nào cả và tôi rất tiếc vì anh ấy đã qua đời trong quá trình điều tra. Hiện nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ nên tôi không có gì để nói".

Dù chưa bị xác nhận tội danh nhưng những gì mà Lee Sun Kyun phải đối mặt trong suốt quá trình điều tra cũng đủ khiến hình ảnh nam tài tử bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng, việc Lee Sun Kyun đột ngột qua đời trong quá trình điều tra sẽ khiến vụ việc có khả năng phải dừng ở đây mà không có kết luận gì được đưa ra. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc đây sẽ là vết nhơ khó rửa sạch trong đời của Lee Sun Kyun.