Hình ảnh đầu tiên tại tang lễ của Lee Sun Kyun, nhìn di ảnh nam tài tử ai cũng xót xa

Chiều nay (27/12), truyền thông xứ Hàn đã có mặt tại nhà tang lễ thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul - nơi diễn ra lễ tang của nam tài tử Lee Sun Kyun.

Vào đầu giờ chiều, bảng điện tử tại nhà tang lễ - Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul đã cho cập nhật thông tin về lễ tang của tài tử "Ký Sinh Trùng". Tang lễ của tài tử quá cố Lee Sun Kyun được tổ chức tại Phòng 1 của nhà tang lễ từ chiều ngày 27/12. Lễ an táng cho nam tài tử sẽ diễn ra vào nửa đêm ngày 29/12 tại Seonyeong, Buan-gun, Jeollabuk-do.

Trên bảng điện tử ở nhà tang lễ, tên bà xã Lee Sun Gun là Jeon Hye Jin cũng được hiển thị trong danh sách người chủ trì tang lễ. Bảng điện tử của nhà tang lễ cũng cho hiện thị bức di ảnh của Lee Sun Kyun. Trong ảnh, nam tài tử quá cổ nở nụ cười tươi tắn, khiến công chúng không khỏi xót xa.

Di ảnh và thông tin về tang lễ của Lee Sun Kyun được hiển thị trên bảng điện tử

Do Lee Sun Kyun là nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì xứ Hàn nên nơi diễn ra tang lễ của nam tài tử cũng được thắt chặt hơn về an ninh. Theo đó, nhà tang lễ không chỉ cấm phóng viên tác nghiệp tại Phòng tang số 1 mà còn cả hành lang ngay trước nhà xác. Tuy nhiên, sau đó do số lượng phóng viên tập trung quá đông, phía nhà tang lễ đã yêu cầu giới truyền thông chỉ được tác nghiệp tại lối vào tầng 1 và tầng 3.

Sáng nay (27/12), công chúng không khỏi bàng hoàng trước thông tin, thi thể của Lee Sun Kyun được phát hiện trong xe hơi đỗ ở công viên Waryong, Jongno-gu, Seoul. Bên cạnh thi thể nam tài tử, cảnh sát phát hiện ra dấu hiệu của than tổ ong. Nguyên nhân tử vong hiện vẫn đang được cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, theo suy đoán ban đầu của cảnh sát, nguyên nhân là do tự tử.

Phía công ty quản lý Lee Sun Kyun sau đó đã đăng thông báo chính thức về việc tổ chức tang lễ cho nam tài tử quá cố: "Tang lễ sẽ được tổ chức lặng lẽ với sự xuất hiện của gia đình và các đồng nghiệp thân thiết với nam diễn viên. Một lần nữa, xin bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc nhất tới người đã khuất trên hành trình cuối cùng của anh ấy".

Lee Sun Kyun sinh năm 1975 là tài tử nổi tiếng Hàn Quốc với nhiều tác phẩm truyền hình, điện ảnh đình đám. Trước đó, nam tài tử còn gây tiếng vang với vai diễn trong tác phẩm điện ảnh bom tấn "Ký Sinh Trùng".