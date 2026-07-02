Sáng 2/7 Chủ tịch UBND phường Điện Bàn, Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở liên quan vụ nhiều người ngộ độc, nhập viện sau khi ăn bánh mì trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - chủ hộ kinh doanh bánh mì Thương, tại khối phố Thanh Chiêm 1, phường Điện Bàn - bị xử phạt 29 triệu đồng.

Cơ sở này bị xác định có 3 hành vi vi phạm, gồm: kinh doanh không đúng phạm vi, địa bàn, địa điểm ghi trong giấy phép kinh doanh được cấp; sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn.

Trong đó, hành vi kinh doanh không đúng phạm vi, địa bàn, địa điểm bị phạt 7,5 triệu đồng; hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bị phạt 17,5 triệu đồng; hành vi không thực hiện đúng quy định về lưu mẫu thức ăn bị phạt 4 triệu đồng.

Ngoài điểm bán bánh mì, ông Nguyễn Minh Châu - cơ sở cung cấp chả Nguyễn Thị Minh Nguyệt ở khối phố 1, phường Điện Bàn - cũng bị xử phạt 21,5 triệu đồng.

Cơ sở cung cấp chả này bị xác định sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và không thực hiện đúng quy định về lưu mẫu thức ăn. Hai hành vi này lần lượt bị phạt 17,5 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với 2 cơ sở liên quan vụ ngộ độc bánh mì ở Điện Bàn là 50,5 triệu đồng.

Một bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì của cơ sở bánh mì Thương. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 15/6, Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm phường Điện Bàn tiếp nhận thông tin 26 bệnh nhân phải nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, sốt và tiêu chảy, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương lập 2 đoàn kiểm tra, một đoàn làm việc tại bệnh viện và một đoàn kiểm tra cơ sở bánh mì Thương ở khối phố Thanh Chiêm 1. Kết quả xác minh cho thấy, sáng 13/6, trong khung giờ 6h30–7h30, cơ sở này vẫn bán bánh mì như thường lệ và có 26 người sau đó nhập viện xác nhận đã mua tại đây.

Theo lời khai của các bệnh nhân, bữa ăn gồm bánh mì cùng các nguyên liệu như thịt lợn, xúc xích, pate và chả. Sự cố ngộ độc được ghi nhận kéo dài từ chiều 13/6 đến chiều 15/6.

Đáng chú ý, khi đoàn kiểm tra tiếp cận ngày 15/6, toàn bộ thực phẩm liên quan đã được tiêu thụ hết, đồng thời cơ sở không thực hiện lưu mẫu thức ăn, gây khó khăn cho việc xét nghiệm và xác định nguyên nhân.

Trước vi phạm, cơ quan chức năng yêu cầu cơ sở bánh mì Thương tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn tất đầy đủ thủ tục an toàn thực phẩm theo quy định.

Liên quan chuỗi cung ứng, cơ sở cung cấp chả lợn Nguyễn Minh Châu cũng bị phát hiện vi phạm khi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và không thực hiện đúng quy định lưu mẫu thức ăn.

(t/h Lao Động, Tuổi Trẻ)