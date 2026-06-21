Số ca nhập viện sau ăn bánh mì tại Đồng Tháp tăng lên 303 người

UBND phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) cho biết, số lượng nạn nhân nghi ngộ độc khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37 vào ngày 15/6 tiếp tục tăng. Đến 15h ngày 20/6, số người nghi ngộ độc đã tăng lên 303 người. Các nạn nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và đau đầu. Những ca đầu tiên nhập viện từ trưa 16/6.

Bệnh nhân bị ngộ độc bánh mì điều trị tại bệnh viện. Ảnh: BV ĐK TG

Do số lượng bệnh nhân đông, công tác điều trị đã được triển khai tại 8 cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh, trong đó có 6 ca nặng đã chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.

Về tình hình điều trị, tính đến chiều ngày 20/6, đã có 79 trường hợp ổn định được xuất viện hoặc chuyển điều trị ngoại trú (gồm 6 ca ngoại trú, 73 ca đã ra viện). Hiện còn 224 bệnh nhân tiếp tục nằm viện, tình trạng sức khỏe cơ bản đã ổn định.

Kết quả xét nghiệm 36 mẫu bệnh phẩm của Viện Pasteur TPHCM thực hiện cho thấy, có 25 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella- tác nhân gây ra các vụ nhiễm độc, nhiễm khuẩn thực phẩm cấp tính.

Đáng lo ngại, trong khi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cho kết quả rõ ràng, nhưng việc truy vết thực phẩm gặp khó, khi không lấy được mẫu thực phẩm ngày 15/6 lưu tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37. Do cơ sở này không xác định được đã dùng lô hàng nào, hoặc đã bán hết, không còn mẫu lưu.

UBND phường Đạo Thạnh đã yêu cầu cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37 dừng hoạt động từ chiều 16/6.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc tại phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Sau đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo khẩn Sở Y tế Đồng Tháp tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị để điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.