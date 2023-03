Vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng: "Khởi tố và xử lý công bằng trước pháp luật"

Liên quan đến vụ việc xung quanh Nguyễn Phương Hằng (cựu Chủ tịch công ty CP Đại Nam), ngày 28/3 Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) cho biết: “Vụ án liên quan doanh nhân Phương Hằng đã xảy ra rất nhiều hành vi, một chuỗi hành vi trong thời gian rất dài, trải dài trên nhiều địa bàn. Công tác phát hiện, xử lý đòi hỏi thời gian dài”.

Theo đại diện C01, vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng xảy ra ở nhiều địa phương nên vụ việc diễn ra ở địa bàn nào thì địa bàn đó có trách nhiệm giải quyết.

Đại tá Trương Thọ Toàn, Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Quan điểm của lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là xử lý rõ người, rõ việc, đảm bảo các yếu tố về mặt pháp luật. Đến nay, lực lượng chức năng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, khởi tố và xử lý công bằng trước pháp luật.

Ở diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án này, Công an TP.HCM đang giải quyết đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai của Nguyễn Phương Hằng) tố giác ca sĩ Vy Oanh về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nguyễn Phương Hằng.

Cơ quan điều tra mới đây đã triệu tập nữ ca sĩ đến làm việc nhưng bà Vy Oanh có đơn khiếu nại vì cho rằng chỉ Nguyễn Phương Hằng mới có quyền tố giác nếu cảm thấy bản thân bị xâm phạm quyền và lợi ích.

Trước đó, Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mở rộng điều tra vụ án này, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 4 người có vai trò giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) và ông Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học Luật TP.HCM).

Đến ngày 24/3, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sỹ về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.