Đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng cùng 3 đồng phạm

Ngày 30-1, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 3, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương), Nguyễn Thị Mai Nhi (sinh năm 1983, là trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (sinh năm 1992, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (sinh năm 1994, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bị can Nguyễn Phương Hằng nghe lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng có vai trò chủ mưu, cầm đầu toàn bộ vụ án. Nhóm bị can: Nhi, Hà, Tân có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Trong các buổi livestream trên mạng xã hội của bị can Hằng có nhiều nội dung xúc phạm danh dự tới các cá nhân. Đồng thời, các buổi livestream này có sự tham gia của khách mời là tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim.

Kết luận điều tra xác định, từ tháng 10-2021 đến tháng 3-2022, ông Quân tham gia livestream cùng bị can Hằng 11 buổi. Còn từ tháng 10-2021 đến tháng 12-2021, ông Kim tham gia livestream cùng bị can Hằng 2 buổi.

Về các phát ngôn của ông Quân, ông Kim thì Công an TPHCM xác định chưa có đủ cơ sở khẳng định có những nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân; nội dung thuộc bí mật cá nhân, bí mật của gia đình và đời sống riêng tư theo quy định của Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Công an làm việc với bị can Hà (áo xanh) và bị can Nhi (áo hồng)

Theo kết luận điều tra, bà Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội như: Youtube, Facebook, Tiktok. Từ tháng 3-2021 đến 23-3-2022, thông qua các tài khoản mạng xã hội, bà Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp và đăng tải các bài viết trên qua mạng internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau. Bên cạnh đó, bà Hằng đưa các thông tin chưa được kiểm chứng làm xúc phạm tới uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Tại các buổi này, bà Hằng "tiết lộ” bí mật về chuyện đời tư cá nhân và các nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni).

Bà Hằng khai rằng, phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín ông Linh là do ông này có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, khi bà Hằng yêu cầu cùng lên tiếng về ông Yên lừa đảo thì ông Linh im lặng, không lên tiếng.

Còn với bà Oanh, bà Hằng khai rằng do người này có các bình luận lên trang Facebook liên quan đến hoạt động từ thiện của bà. Đối với bà Hàn Ni, bà Hằng khai là bà Hàn Ni có những phát ngôn “chống phá” Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ Hằng Hữu.

Ngoài ra, bà Hằng còn thông qua các tài khoản mạng xã hội, công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Đức Hiển (Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Đinh Thị Lan, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là ông Lê Công Vinh trong các buổi livestream tại Bình Dương.

Công an làm việc với bị can Tân

Bị can Hằng khai rằng, nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Hiển do ông này trả lời phỏng vấn báo chí cho rằng Hằng phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; cho rằng ông Hiển có bài viết trên trang Facebook cá nhân gây ảnh hưởng quyền lợi của Công ty CP Đại Nam.

Bà Hằng còn khai những phát ngôn của bà là do bà đọc trên mạng, "đọc báo" và nằm mơ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh. Ngoài ra, 3 bị can là đồng phạm với bị can Hằng còn có bị can Hà (Hà Lee), bị can Nhi và bị can Tân.

Bị can Hà và bị can Nhi lập nhiều trang mạng xã hội có liên quan đến bị can Hằng. Hai bị can này lên kịch bản cho các buổi livestream phát ngôn xúc phạm người khác của bị can Hằng. Cả hai còn lên danh sách khách mời, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng…

Trong khi bị can Hằng livestream, Hà và Nhi cập nhật các câu hỏi mà cộng đồng mạng gửi để bị can Hằng và các khách mời trả lời. Cả hai còn lập nhiều trang, tài khoản Facebook, Tiktok… đăng tải cụ thể lịch livestream của bị can Hằng; đồng thời, phát tán trực tiếp nhiều clip, thông tin có nội dung, phát ngôn sai sự thật, xúc phạm người khác của bị can Hằng.

Và, trong các buổi livestream của bị can Hằng, bị can Tân đóng vai trò thư ký, dẫn chương trình. Hầu hết các buổi này, bị can Tân dẫn dắt câu chuyện theo chiều hướng có nội dung xúc phạm, nhục mạ người khác.

Bị can Tân còn dùng hình ảnh, clip trên tài khoản Youtube cá nhân có chèn phần bình luận của mình vào, có nội dung thô tục, xúc phạm nặng nề người khác. Cụ thể, bị can Tân trong buổi đua ngựa tổ chức tại Trường đua Đại Nam đã dùng tên người đặt tên cho chó đua, ngựa đua và bình luận khiếm nhã về các nhân vật bị đặt tên.