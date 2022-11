Vụ 662 ca ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Ông chủ hộ cung cấp suất ăn là ai?

Chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm ở bếp ăn



Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, Trường iSchool Nha Trang ký hợp đồng với hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam cung cấp suất ăn cho học sinh. Ông Bùi Phúc Lam (ở phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), có giấy phép hộ kinh doanh số 37A80221626 do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Nha Trang cấp ngày 24-9-2015 (đăng ký lại lần 1). Ngành nghề kinh doanh: Bán hàng ăn uống giải khát, hải sản tại gian hàng Trường iSchool Nha Trang. Địa chỉ 25 đường Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP Nha Trang là địa chỉ của Trường iSchool Nha Trang.



Ông Lam có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 165/ATTP-CNĐK do Phòng Y tế TP Nha Trang cấp ngày 19-10 (cấp lần 3), kinh doanh bán hàng ăn uống giải khát tại trường này.



Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế đã tổ chức đoàn kết hợp địa phương, ban giám hiệu nhà trường kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại Trường iSchool Nha Trang. Kết quả kiểm tra cho thấy chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm. Trung tâm Y tế TP Nha Trang cũng đã cho nhân viên tổng vệ sinh các khu vực trong trường, đặc biệt là bếp ăn; khử khuẩn bằng dung dịch Chloramin B.

Cơ quan chức năng có mặt tại khu vực nhà ăn Trường iSchool Nha Trang ngày 23-11

Khi phóng viên đến địa chỉ nhà ông Lam thì hầu như không ai biết.



Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường iSchool Nha Trang, cho biết nhà trường ký hợp đồng với ông Lam để cung cấp bữa ăn cho học sinh. Thức ăn sẽ được chế biến tại nhà trường theo đúng quy định, quy trình và cơ quan y tế Khánh Hòa đã kiểm tra. Hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam tự liên hệ, lấy nguồn nguyên liệu chế biến.

Trả lời câu hỏi "Cánh gà chiên được lấy từ đâu?", "Nhà trường có tìm hiểu không?", ông Bình cho biết vấn đề này cơ quan công an đang điều tra làm rõ, để đơn vị này trả lời. Nhà trường đang quan tâm chính đến vấn đề sức khỏe của các học sinh.

Ông Bình cũng cho biết không có số điện thoại của ông Bùi Phúc Lam mà có bộ phận căng tin phụ trách. Do đang triển khai việc trả lại viện phí cho các học sinh nên ông Bình xin lỗi không thể nói thêm về vấn đề này.

Nhiều câu hỏi chưa được trả lời

Ngày 23-11, cơ quan chức năng có mặt tại nhà ăn của Trường iSchool Nha Trang sau khi Viện Pasteur Nha Trang công bố xét nghiệm mẫu thức ăn ngày 17-11 mà học sinh Trường iSchool Nha Trang ăn. Xét nghiệm này cho thấy đã phát hiện 3 loại vi khuẩn trong mẫu cánh gà chiên, trong đó có vi khuẩn Salmonella, Bacillus, Escherichia Coli (Ecoli).



TS Đỗ Thái Hùng, Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, cho biết nguy hiểm nhất là vi khuẩn Salmonella có khả năng gây nhiễm trùng, nhiễm độc, nôn, tiêu chảy, sốt, đau quặn. "Chỉ điểm của Escherichia Coli có nghĩa thực phẩm đấy nhiễm bẩn, còn Bacillus cereus một chủng sinh độc tố, ly giải hồng cầu. Còn một chủng là độc tố ruột, không ly giải hồng cầu, đều có tác hại" - ông Đỗ Thái Hùng cho biết.

Khu vực nhà ăn của Trường iSchool Nha Trang

Khay thức ăn ngày 17-11-2022 được xét nghiệm, món cánh gà chiên có đến 3 loại vi khuẩn

Trước đó, các phụ huynh học sinh đã đối thoại với nhà trường và Tập đoàn Nguyễn Hoàng (chủ đầu tư trường này). Ngoài tiền học phí, hằng tháng phụ huynh đóng tiền bán trú cho nhà trường hơn 1,4 triệu đồng, bình quân 70.000 đồng/ngày. Nhiều phụ huynh cho rằng với mức tiền đóng cao như thế nhưng chất lượng các loại thực phẩm lại không bảo đảm, không tương xứng với số tiền phụ huynh bỏ ra. Cha mẹ học sinh đã nhiều lần phản ánh nhưng ban giám hiệu nhà trường không tiếp thu, sửa đổi.

Sáng 23-11, phóng viên đã liên hệ với Trường iSchool Nha Trang và có nhiều câu hỏi liên quan đến suất ăn, việc kiểm tra kiểm soát thực phẩm, trách nhiệm của nhà trường và Tập đoàn Nguyễn Hoàng trong vụ ngộ độc tập thể. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, phía trường và Tập đoàn này chưa có thông tin phản hồi.