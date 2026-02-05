Ngày 4-2, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết kết quả cấy bệnh phẩm của một số bệnh nhân trong vụ 46 người nghi ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên tại phường Bà Rịa cho thấy dương tính với vi khuẩn E.coli.

Theo bệnh viện, đến sáng cùng ngày chưa ghi nhận thêm trường hợp nghi ngộ độc mới. Một số bệnh nhân đang điều trị nội trú vẫn còn triệu chứng tiêu chảy nhẹ nhưng sức khỏe dần ổn định, đáp ứng tốt với phác đồ điều trị.

Tổng cộng, vụ việc ghi nhận 46 trường hợp liên quan, trong đó 16 người được khám cấp cứu, cho thuốc về nhà theo dõi, 30 người nhập viện điều trị. Trước đó, trong ngày 3-2, bệnh viện đã cho 4 bệnh nhân xuất viện; dự kiến trong ngày 4-2 sẽ tiếp tục cho ra viện thêm một số trường hợp khi tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Trước đó, từ chiều 1-2, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã tiếp nhận rải rác các trường hợp có biểu hiện đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói, sốt. Đến chiều 3-2, số ca đến khám và điều trị vẫn tiếp tục ghi nhận.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa. Ngày 31-1, đơn vị này tổ chức tiệc tất niên với khoảng 170 người tham dự. Thức ăn do một nhà hàng tại xã Xuyên Mộc chế biến, sau đó được vận chuyển về trụ sở ngân hàng để dùng bữa.

Thực đơn gồm nhiều món như ốc hương, gỏi sứa tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, tôm càng rang muối, lẩu cá mú nấu ngót, bánh tét, củ kiệu…. Đến khoảng 14 giờ ngày 1-2, một số người bắt đầu xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa và phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện cho biết hiện chưa ghi nhận ca diễn biến nặng. Các mẫu bệnh phẩm đã được lấy để xét nghiệm, đồng thời báo cáo Sở Y tế TPHCM và Sở An toàn thực phẩm TPHCM theo quy định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.