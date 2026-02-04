Tin vào quảng cáo “da bật tông sau vài ngày”, chị Nguyễn Hà Phương (40 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) đặt mua bộ sản phẩm peel da giá hơn 1 triệu đồng trên mạng để tự sử dụng tại nhà, với mong muốn nhanh chóng cải thiện làn da sạm màu trước Tết. Nghĩ rằng peel da chỉ đơn giản là “lột bỏ da cũ để da mới đẹp hơn”, chị làm theo hướng dẫn của người bán mà không lường trước rủi ro.

Những ngày đầu, da bong nhẹ, chị Phương cho rằng đây là phản ứng bình thường của quá trình tái tạo. Thế nhưng chỉ sau khoảng ba tuần, da mặt bắt đầu bong tróc từng mảng, khô rát, sần sùi và sạm đen rõ rệt. Lo lắng, chị buộc phải tìm đến bác sĩ da liễu để thăm khám.

Kết quả cho thấy chị Phương bị viêm da tiếp xúc kích ứng, biến chứng tăng sắc tố sau viêm, có nguy cơ để lại thâm và sẹo lâu dài do sử dụng các chất lột tẩy mạnh không phù hợp với tình trạng da.

Trường hợp của chị Phương không phải cá biệt. Peel da không còn quá xa lạ đối với các chị em, ngoài dịch vụ peel da tại các trung tâm Spa/ thẩm mỹ lớn thì nhiều sản phẩm được quảng cáo là có thể tự peel tại nhà, giúp thay da mới nhằm giúp da căng bóng và mịn màng hơn. Chưa dừng lại ở những lời có cánh, các cơ sở quảng cáo còn tung ra hình ảnh trước - sau, từ da mụn sần, sau khi bôi thì làn da tróc cả mảng và để lộ da non mới rất đẹp.

Peel da từ một kỹ thuật y khoa dần trở thành trào lưu làm đẹp đại trà, được nhiều người tin dùng như một “giải pháp thần tốc” để cải thiện làn da đón Tết.

Cảnh báo trào lưu peel da tại nhà làm đẹp cấp tốc đón Tết (Ảnh: BSCC)

Tuy nhiên, vì tin những lời quảng cáo có cánh, không ít trường hợp phải tìm đến bác sĩ da liễu trong tình trạng da tổn thương nặng nề. Theo ghi nhận, thời gian gần đây, các cơ sở da liễu tiếp nhận ngày càng nhiều bệnh nhân gặp biến chứng do tự peel da tại nhà. Điểm chung của các trường hợp này là đều sử dụng các sản phẩm peel không rõ nguồn gốc, không được thăm khám và đánh giá tình trạng da trước khi thực hiện.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VTC News, TS.BS Vũ Thái Hà, Trưởng Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, peel da thực chất là phương pháp sử dụng các hoạt chất hóa học để loại bỏ lớp tế bào da hư tổn, kích thích tái tạo tế bào da mới. Đây là kỹ thuật được các bác sĩ da liễu sử dụng trong điều trị một số bệnh lý và tình trạng da nhất định vì tương đối đơn giản, chi phí không quá cao.

Tuy nhiên, peel da không phải là phương pháp chăm sóc da thông thường mà là hình thức can thiệp y khoa, cần được thực hiện đúng chỉ định.

Trong các sản phẩm peel chứa những hoạt chất có khả năng gây kích ứng mạnh, rối loạn sắc tố và tổn thương hàng rào bảo vệ da. Nếu sử dụng không đúng nồng độ hoặc không phù hợp với tình trạng da, người dùng có thể gặp các biến chứng như viêm da tiếp xúc, bỏng hóa chất, tăng sắc tố sau viêm, khiến da sạm đen kéo dài và rất khó điều trị. Nguy hiểm hơn, việc lạm dụng peel da trong thời gian dài còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương da mạn tính, làm tăng nguy cơ ung thư da.

Một trong những sai lầm phổ biến hiện nay là quan niệm “cùng một loại peel thì ai dùng cũng giống nhau”. Thực tế, cùng một dung dịch peel nhưng khi sử dụng trên các loại da khác nhau da khỏe, da mỏng, da nhạy cảm hay da đang viêm thì mức độ tác động và nguy cơ biến chứng hoàn toàn khác nhau. Độ sâu của peel phụ thuộc rất lớn vào cấu trúc da, bệnh lý nền và cách sử dụng. Nếu không được đánh giá kỹ, peel da có thể gây tổn thương sâu, để lại hậu quả lâu dài.

Trong khi đó, nhiều sản phẩm peel đang được rao bán tràn lan trên mạng xã hội không công bố rõ nồng độ hoạt chất, thậm chí là các sản phẩm dành cho sử dụng chuyên nghiệp nhưng lại được quảng cáo cho người dân tự bôi tại nhà. Việc thiếu kiểm soát này khiến người sử dụng dễ rơi vào tình trạng “tự thử nghiệm trên chính làn da của mình”, với rủi ro khó lường.

Liên tiếp xử lý cho một số chị em bị biến chứng vì tự peel tại nhà, bác sĩ da liễu Nguyễn Thùy Trang (Phòng khám da liễu Senna, Hà Nội) cũng cho hay, biến chứng do peel da tại nhà không chỉ dừng lại ở việc da xấu đi tạm thời. Nhiều trường hợp phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để điều trị phục hồi sắc tố và hàng rào bảo vệ da. Đặc biệt trong thời điểm cận Tết, khi thời tiết hanh khô, da dễ nhạy cảm, việc can thiệp mạnh bằng hóa chất càng làm tăng nguy cơ tổn thương.

Từ góc độ chuyên môn, bác sĩ Trang khuyến cáo người dân không nên chạy theo trào lưu peel da tại nhà khi chưa được thăm khám và tư vấn kỹ lưỡng. Nếu có nhu cầu peel da, người dân cần đến các cơ sở y tế uy tín, bệnh viện chuyên ngành da liễu để được bác sĩ đánh giá tình trạng da, lựa chọn loại peel và nồng độ phù hợp, đồng thời theo dõi sát trong quá trình thực hiện.

“Peel da phải được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ. Không nên mua các sản phẩm peel trôi nổi trên thị trường về tự bôi theo hướng dẫn trên mạng. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng không thể đánh đổi bằng sức khỏe làn da”, BS Trang nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, không có phương pháp làm đẹp nào vừa nhanh, vừa rẻ, vừa an toàn tuyệt đối. Làm đẹp bền vững đòi hỏi thời gian, kiến thức và sự thận trọng. Khi trào lưu làm đẹp cấp tốc nở rộ mỗi dịp cận Tết, người tiêu dùng càng cần tỉnh táo để tránh biến mong muốn đẹp nhanh thành cái giá phải trả dài hạn cho da.