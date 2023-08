Vụ 3 cảnh sát PCCC hi sinh trong vụ cháy: Tuyên phạt chủ quán karaoke 10 năm tù

Chiều nay 7-8, TAND TP Hà Nội đã tuyên án bị cáo Phạm Duy Hùng (40 tuổi, trú phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, liên quan vụ 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy hi sinh khi chữa cháy.



Bị cáo Phạm Duy Hùng tại phiên toà

Theo cáo trạng, tháng 3-2018, bị cáo Phạm Duy Hùng mua lại cơ sở kinh doanh karaoke ISIS tại nhà số 231, phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy), gồm 6 tầng và 1 tum. Theo giấy phép kinh doanh do UBND quận Cầu Giấy cấp, cơ sở karaoke này được cấp phép 4 phòng hát, từ tầng 3 đến tầng 6. Tuy nhiên, bị cáo sử dụng tới 9 phòng, từ tầng 2 đến tầng 6 để làm phòng hát.

Đến tháng 2-2022, Hùng thuê người cải tạo, cơi nới thêm 2 phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, trần thạch cao, gắn các lớp cách âm, lắp hệ thống điện, điều hòa và trang trí để phục vụ việc kinh doanh. Việc này không thông báo với chính quyền địa phương. Từ tháng 5-2022, bị cáo bắt đầu sử dụng phòng 702 làm phòng hát, còn phòng 701 làm nhà kho.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị cáo Phạm Duy Hùng biết quán karaoke của mình thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC mới đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, trong khi làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt PCCC, bị cáo Hùng vẫn cho quán hoạt động. Thời gian khách hát thường bắt đầu từ 11 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.

Đầu giờ chiều 1-8-2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dàn lạnh điều hòa tại phòng hát 702, lớp vỏ cách điện bị cháy rồi lan ra xung quanh, bao trùm toàn bộ quán karaoke.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ PCCC đến hiện trường. Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, ba chiến sĩ cảnh sát PCCC gồm thượng tá Đặng Anh Quân, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc và thượng úy Đỗ Đức Việt bị vật liệu rơi chặn cầu thang, bịt lối thoát, khiến cả 3 người hi sinh.

Tại toà, bị cáo Phạm Duy Hùng nhận thức được hành vi của mình là sai, ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Cùng với đó, bị cáo xin Hội đồng xét xử (HĐXX) cho hưởng lượng khoan hồng để sớm được trở về với gia đình và làm lại cuộc đời, kiếm tiền trả nợ.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo gây nguy hiểm đến trật tự an toàn xã hội, dẫn đến sự hi sinh và mất mát cho gia đình 3 chiến sĩ PCCC nên cần có bản án nghiêm khắc. Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tuyên Phạm Duy Hùng mức án 10 năm tù về hành vi vi phạm của mình.