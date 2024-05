Vòng eo gây sốc

Một trong những ngôi sao vẻ ngoài được bàn tán nhiều nhất tại Met Gala 2024 là Kim Kardashian. Cô xuất hiện tại đêm hội lớn nhất thế giới thời trang trong chiếc áo nịt ngực Maison Margiela màu bạc do đích thân giám đốc sáng tạo John Galliano thiết kế và váy kim loại khoe thân hình đồng hồ cát trứ danh.

Kim Kardashian gây sốc với vòng eo tí hon trên thảm đỏ Met Gala 2024.

Bộ cánh không cầu kỳ như của Zendaya và Cardi B hay táo bạo bằng Jennifer Lopez và Emily Ratajkowski, nhưng mức độ thảo luận về nó nhiều hơn hẳn. Nguyên nhân là do vòng eo không tưởng của Kim “siêu vòng ba”.



Eo của Kim nhỏ đến mức như nhân vật truyện tranh và không cân đối với cơ thể. Đông đảo khán giả tỏ vẻ không tin được vào những gì họ thấy. Có người còn đặt câu hỏi: “Cô ấy đã cắt bỏ bao nhiêu xương sườn?”. Những người khác lại thắc mắc làm sao ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ có thể thở với chiếc áo bó chặt như vậy và lo lắng nội tạng cô có bị tổn thương không.

Thực tế cho thấy Kim gặp khó khăn trong việc hô hấp khi khoác lên mình bộ cánh thủ công cao cấp. Trong video hậu trường do tạp chí Vogue công bố vào ngày 7/5, Kim phải tập hít thở trong lúc được nhân viên hỗ trợ mặc áo nịt ngực và làm tóc. Những người xung quanh cảm thấy lo lắng thay người đẹp và hỏi han cô: “Hơi thở của cô thế nào? Mọi chuyện thế nào rồi?”.

Tuy nhiên, một chút khó khăn đó không phải là vấn đề đối với nữ tỷ phú sinh năm 1980. Dù ép buộc cơ thể, Kim gọi thứ mình mặc trên người là “nghệ thuật” và tự hào khi sở hữu nó.

Cô chia sẻ mê mẩn các thiết kế của John Galliano trong nhiều năm và mất không ít thời gian để thuyết phục giám đốc sáng tạo của Maison Margiela đồng ý may trang phục cho cô dự Met Gala.

“Nói một cách nhẹ nhàng, tôi mất khoảng 4 hoặc 5 năm theo dõi anh ấy để thử xem liệu anh ấy có thiết kế trang phục cho tôi tại Met hay không”, bà mẹ 4 con tiết lộ.

Kim Kardashian phải thở bằng miệng trong lúc mặc áo nịt ngực siêu bó. Ảnh: Vogue.

Ám ảnh ngoại hình

Cơ thể ngôi sao The Kardashians đã thay đổi rất nhiều trong hai thập kỷ qua. Sau khi nổi tiếng vào những năm 2000, đường cong đầy đặn của cô nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Trước tin đồn nâng cấp vòng ba, Kim phủ nhận một cách giận dữ, còn đi xa đến mức chụp X-quang trong một tập của show thực tế Keeping Up With The Kardashians để chứng minh.

Dù luôn khẳng định vòng 3 nổi tiếng là tự nhiên, Kim lại cởi mở về việc can thiệp thẩm mỹ ở nơi khác để có được thân hình đồng hồ cát trong mơ. Cô từng thừa nhận căng da vùng rốn sau khi sinh hai con lớn là North và Saint West.

Sau khi con gái North chào đời vào năm 2013, Kim chia sẻ ngày nào cũng khóc vì tăng đến 27 kg. Cô bị áp lực nặng nề và suy sụp khi liên tục bị so sánh “với những gì xã hội coi là một người mang thai khỏe mạnh”.

Mang thai khiến Kim tăng cân không kiểm soát và tạo áp lực tâm lý nặng nề. Ảnh: Pinterest.

Người đẹp 8X cũng bày tỏ bức xúc khi mọi người đem việc cô giảm cân bàn tán trên mạng xã hội.

“Bất cứ ai đã sinh con đều biết việc giảm cân khó khăn như thế nào (đặc biệt vào giai đoạn giảm cân cuối cùng) và cơ thể bạn thay đổi hoàn toàn. Chế giễu tôi mang thai và mỉa mai tôi đang cố gắng giảm cân, thật đáng xấu hổ cho các bạn. Tôi không hoàn hảo nhưng tôi sẽ không bao giờ tuân theo tiêu chuẩn gầy gò của bạn. Xin lỗi, không phải tôi. Cho đến nay, tôi giảm cân rất nhiều và tôi tự hào về điều đó”, Kim viết trên Twitter (ngày nay là X).

Bắt đầu từ năm 2014, Kim áp dụng phương pháp luyện tập vòng eo bằng đai nịt bụng. Cô thường chia sẻ quá trình đó lên Instagram.

Sau khi sinh con trai Saint vào năm 2015, Kim áp dụng chế độ ăn kiêng Atkins - hạn chế ăn carbohydrate - để giảm cân. Kim cho biết muốn cảm thấy gợi cảm trở lại và hài lòng về bản thân mình.

Trong một tập của Keeping Up With The Kardashians năm 2017, Kim rơi nước mắt khi thảo luận về sự soi mói quá mức mà cô phải đối mặt sau khi bức ảnh về vòng ba bất thường trên bãi biển Mexico bị tung ra. Ngôi sao 8X than thở mọi người khiến cô cảm thấy xấu hổ, liên tục tạo áp lực cho cô.

Xuất hiện trên The View vào cuối năm đó, Kim chia sẻ phản ứng của công chúng đối với những bức ảnh khiến cô muốn lấy lại vóc dáng sau khi nghỉ tập vì hai lần phẫu thuật trên tử cung. Thời điểm đó, siêu vòng ba nước Mỹ đã thuê vận động viên thể hình Melissa Alcantara giúp cô cải thiện vóc dáng.

“Tôi thức dậy mỗi sáng từ 5h30 đến 6h, tập thể dục trước khi các con tôi dậy. Tôi tập luyện được một tiếng rưỡi mỗi ngày. Chỉ trong vài tuần, cơ thể tôi săn chắc lại. Theo đúng nghĩa đen, tôi đã thu nhỏ lại và vào đúng vị trí. Tôi rất phấn khích. Chúng tôi đang tập luyện cường độ cao và tôi thích tập luyện. Đó là một liều thuốc giảm căng thẳng hiệu quả”, Kim nói.

Bị chê cười vì vòng ba sần sùi thúc đẩy Kim lao vào tập luyện để giảm cân. Ảnh: BackGrid.

Vào tháng 8/2018, Kim tiết lộ với E! đã giảm được 9 kg xuống còn 52,6 kg. Ngoài tập luyện, vợ cũ Kanye West nghiêm túc ăn kiêng. Cô chọn tinh bột tốt như khoai lang, lượng nhỏ chất béo và protein cùng với rau.

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân cũng thẳng thắn về một số biện pháp cực đoan để có được thân hình đúng ý. Kim cho biết đã trải qua quá trình “tập luyện vòng eo” bằng cách mặc áo nịt ngực bó sát hàng giờ liền và phải học thở để mặc vừa chiếc váy “ướt sũng” của Thiery Mugler tại Met Gala 2019.

Năm 2022, cô ăn kiêng cấp tốc và giảm thành công 7,2 kg chỉ sau 3 tuần để có thể mặc vừa bộ váy Chúc mừng sinh nhật ông Tổng thống của Marilyn Monroe.

Chia sẻ với Vogue sau đó, nữ tỷ phú tuyên bố cắt bỏ hoàn toàn tinh bột và đường trong chế độ ăn.

"Tôi mặc bộ đồ xông hơi hai lần một ngày, chạy trên máy chạy bộ, cắt bỏ hoàn toàn đường và carbohydrate, chỉ ăn những loại rau và protein sạch nhất. Tôi không bỏ đói nhưng rất nghiêm khắc với bản thân", bà chủ Skim nói.