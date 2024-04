Kim Kardashian mất hơn 100.000 người theo dõi sau khi bị Taylor Swift mỉa mai

Theo Page Six, trước thời điểm Taylor Swift phát hành The Tortured Poets Department vào ngày 19/4, tài khoản Instagram của Kim Kardashian có 364,3 triệu người theo dõi. Tuy nhiên, tính đến ngày 23/4, con số này giảm xuống còn 363 triệu người theo dõi và có xu hướng mất nhiều hơn nữa.

Nguyên nhân việc Kim Kardashian mất hơn 100.000 người theo dõi được cho là bắt buồn từ thanK you aIMee - bài hát nằm trong 15 ca khúc bổ sung cho album phòng thu thứ 11 của Taylor.

Taylor Swift và Kim Kardashian từng có mối quan hệ tốt đẹp cho đến năm 2016. Ảnh: WireImage.

Taylor không trực tiếp xác định nhưng người hâm mộ đều dễ dàng nhận ra người mà cô nhắm đến trong bài hát. Ngay từ tiêu đề, việc viết hoa chữ “K” bất thường khiến người nghe không thể không liên tưởng đến Kim Kardashian.

Đi sâu vào ca từ, Taylor hát về một kẻ bắt nạt “da màu đồng, rám nắng”. Giọng ca sinh năm 1989 đề cập đến việc đối thủ đã dẫm đạp lên “mộ” của cô, đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến giữa họ không hề công bằng.

“Trong suốt thời gian cô tung những cú đấm, tôi đang xây dựng một thứ gì đó/ Và tôi không thể tha thứ cho cách cô khiến tôi cảm thấy/ Hét lên ’(từ chửi thề), Aimee’ với bầu trời đêm, khi máu đang chảy ra/ Nhưng tôi không thể quên cách cô khiến tôi chữa lành/ Và đó không phải là một cuộc chiến công bằng hay giết sạch/Mỗi lần Aimee dẫm lên mộ tôi/và sau đó cô ấy viết tiêu đề/ trên tờ báo địa phương, cười nhạo từng bước đi nhỏ bé của tôi…”, tạm dịch lời bài hát của Taylor.

Taylor cho biết tổn thương mà cô phải chịu đựng khiến người mẹ “thánh thiện” của cô từng ước kẻ bắt nạt chết đi.

Sau cùng, siêu sao nhạc Pop tự hào đã xây dựng được di sản mà kẻ thù không thể nào xóa bỏ được, đồng thời liên tưởng đến viễn cảnh con kẻ thù hát vang bài hát mà “chỉ có hai chúng ta biết là về cô”.

Kim Kardashian chưa bình luận về việc bị Taylor đá xéo hay mất lượng lớn người theo dõi. Ngôi sao truyền hình thực tế tỏ ra không quan tâm khi lộ ảnh đi ăn với bạn bè.

Tuy nhiên, khán giả, nhất là người hâm mộ Taylor, thể hiện sự thích thú trước những lời châm biếm sâu cay của chủ nhân hit Blank Space .

Cư dân mạng bình luận: “Taylor tung ra một ca khúc mắng Kim Kardashian và tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế”, “Taylor nói không tha thứ cho cô, Kim Kardashian”, “Bài hát này là một trong những bài hát yêu thích của tôi trong album, cảm ơn Taylor”, “Tôi chưa bao giờ nghĩ Taylor sẽ tung ra một bài mắng Kim, nhưng tôi ở đây vì điều đó. Tôi tưởng tượng North (con gái Kim) sẽ cười ngất”, “Có ai hình dung ra cảnh Kim gọi Kris (mẹ ruột) rồi la hét và khóc không”…

Taylor nhấn mạnh trong bài hát mới rằng những tổn thương mà Kim gây ra cho cô đã thành vết sẹo và cô không bao giờ tha thứ cho ngôi sao truyền hình thực tế. Ảnh: Getty Images.

Mối thù giữa Taylor và Kim bắt đầu từ năm 2016, có liên quan đến chồng cũ của Kim là Kanye West .

Thời điểm đó, Kanye phát hành bài rap Famous có nội dung xúc phạm Taylor. Chưa dừng lại ở đó, Kanye còn thuê người đóng giả Taylor khỏa thân trong video ca nhạc. Trong khi Taylor phản đối, Kim lại khẳng định với GQ là nữ ca sĩ đã cho phép chồng cô làm điều đó.

“Cô ấy hoàn toàn biết MV sắp ra mắt, rồi cô ấy đột nhiên hành động như thể cô ấy không làm vậy”, bà trùm nội y định hình tuyên bố.

Kim còn công bố ghi âm cuộc gọi giữa Kanye West và Taylor Swift. Sau này, ngôi sao Cruel Summer cáo buộc cuộc gọi bị ghi âm bất hợp pháp và có chỉnh sửa.

Sau ồn ào, người hâm mộ Kim gửi thư rác cho Taylor, mắng cô là kẻ nói dối, còn gửi biểu tượng cảm xúc hình con rắn.

Đáp lại, Taylor sử dụng hình ảnh rắn chúa trong album “báo thù” Reputation vào năm 2017. Trong chuyến lưu diễn cùng tên sau đó, cô trang trí sân khấu bằng những hình nộm rắn khổng lồ.

Mặc dù Kim đã nói trên show Watch What Happens Live With Andy Cohen vào năm 2019 rằng mối thù đã kết thúc, Taylor đã nhắc lại scandal trong cuộc phỏng vấn vinh danh Time Person of the Year (Nhân vật của năm do tạp chí Time bình chọn) vào năm 2023.

“Điều đó khiến tâm lý tôi suy sụp ở mức chưa từng trải qua trước đây. Tôi xa lánh hầu hết mọi người trong đời vì tôi không còn tin tưởng ai nữa. Tôi đã sa sút thực sự, thực sự khó khăn”, Taylor nói vào tháng 12/2023.