Vợ xin năm nay 2 mẹ con về ngoại ăn Tết, tôi thấy mắc nợ nhà cô ấy vì họ chưa từng đòi hỏi điều gì!

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Vợ tôi là người Cao Bằng. Chúng tôi kết hôn đã 6 năm, có một con gái 5 tuổi. Từ ngày cưới đến nay, Tết nào gia đình tôi cũng ăn Tết trọn vẹn ở Hà Nội, từ trước giao thừa cho đến hết mùng 3.

Nhà ngoại ở Cao Bằng xa, đường sá không thuận tiện, nên những năm đầu tôi vẫn nghĩ việc không về ngoại dịp Tết là điều có thể chấp nhận được, chúng tôi thường về vào dịp nghỉ hè của con. Tôi tự hứa với bản thân rằng "năm nay chưa về được thì sang năm". Nhưng rồi "sang năm" ấy đã lặp lại suốt nhiều năm.

Điều khiến tôi bối rối nhất là nhà ngoại chưa từng lên tiếng đòi hỏi. Bố mẹ vợ tôi không trách móc, không than phiền, thậm chí mỗi lần gần Tết chỉ nhắn một câu rất quen: "Hai đứa thu xếp được thế nào thì về, không về cũng không sao".

Cuối tháng 11 âm lịch năm nay, vợ tôi nói với tôi rất nhẹ: "Nếu năm nay vẫn không về được cả nhà, anh có thể cho 2 mẹ con về được không?".

Chính câu nói đó khiến tôi cảm thấy mình đang nợ họ rất nhiều.

Khi tôi đem chuyện này nói với bố mẹ, phản ứng không gay gắt nhưng đủ khiến tôi hiểu rằng việc vắng mặt vợ chồng tôi trong mấy ngày Tết là điều bố mẹ không mong muốn. Bố tôi im lặng nhưng sự im lặng ấy khiến tôi càng khó xử.

Tôi đứng giữa hai bên: một bên là bố mẹ ruột đã quen nếp sum họp đầy đủ mỗi dịp Tết ở Hà Nội, một bên là nhà ngoại ở Cao Bằng – nơi bố mẹ vợ ngày càng lớn tuổi, lặng lẽ chờ con cháu. Tôi không biết nên sắp xếp thế nào để không làm tổn thương cả hai phía và cũng không muốn tiếp tục để vợ mình là người chịu thiệt như những năm trước.

Trường hợp của bạn là tình huống điển hình mà rất nhiều người chồng gặp phải khi hai gia đình ở xa nhau và Tết trở thành bài toán khó. Điều đáng chú ý trong câu chuyện này không phải là việc "về đâu trước", mà là cảm giác mắc nợ tích tụ qua từng năm chưa được giải quyết.

Việc nhà ngoại không đòi hỏi, không gây áp lực thực chất không có nghĩa là họ không mong chờ. Ngược lại, trong nhiều gia đình ở quê, đặc biệt là những nơi xa, sự im lặng thường đi kèm với tâm lý ngại làm phiền con cái, chấp nhận thiệt thòi về phía mình. Chính điều đó khiến người ở giữa như bạn cảm thấy day dứt hơn, bởi mọi lựa chọn "an toàn" đều vô tình đẩy phần thiếu thốn về phía nhà ngoại.

Ở chiều ngược lại, mong muốn sum họp của bố mẹ bạn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Với nhiều gia đình ở thành phố, Tết không chỉ là phong tục mà còn là thời điểm hiếm hoi con cháu đầy đủ. Tuy nhiên, sự đủ đầy của một bên không nên được xây dựng trên sự vắng mặt kéo dài của bên còn lại.

Trong câu chuyện này, vai trò của bạn không chỉ là người con hay người rể, mà là người điều phối sự công bằng trong gia đình nhỏ của mình. Việc bạn tiếp tục né tránh quyết định sẽ chỉ khiến cảm giác mắc nợ ngày càng lớn, đồng thời đặt vợ bạn vào vị trí phải chấp nhận thiệt thòi trong im lặng.

Hướng giải quyết thực tế lúc này là:

1. Thẳng thắn trao đổi lại với bố mẹ ruột về hoàn cảnh cụ thể của gia đình vợ, đặc biệt là khoảng cách địa lý và tuổi tác của bố mẹ vợ.

2. Chủ động đưa ra một phương án rõ ràng (chia thời gian, về ngoại vào một mốc cố định trong Tết, hoặc luân phiên theo năm), thay vì để mọi việc diễn ra theo quán tính như các năm trước.

3. Quan trọng nhất, để quyết định về Tết được nói ra từ bạn, chứ không phải từ vợ bạn. Điều này giúp giảm tối đa cảm giác đối đầu giữa "con dâu" và "gia đình chồng".

Tết là dịp sum họp nhưng cũng là thước đo cho cách một gia đình phân bổ sự quan tâm và trách nhiệm. Khi việc sắp xếp được đặt trên tinh thần chủ động và minh bạch, những tổn thương âm thầm mới có cơ hội được giải tỏa, thay vì tiếp tục tích tụ qua từng năm.