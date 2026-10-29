Việt Nam có một gia tộc tỷ phú: 4 trong số 9 người con là Phó TGĐ tập đoàn 4.660 tỷ, dàn con dâu thuộc hàng mỹ nhân nức tiếng

Nhắc đến những gia đình kinh doanh nổi tiếng tại Việt Nam, bên cạnh khối tài sản và những doanh nghiệp lớn được gây dựng qua nhiều năm, công chúng còn dành sự quan tâm cho thế hệ kế nghiệp. Gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là một trong những cái tên tiêu biểu.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn được biết đến với vai trò người đứng đầu Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Sau hơn 40 năm hoạt động, IPPG phát triển thành hệ sinh thái kinh doanh với 17 công ty thành viên cùng 18 công ty liên doanh, liên kết. Theo báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại ngày 31/12/2023, tập đoàn có tổng tài sản hơn 4.660 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.953 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh doanh trải rộng từ thời trang, hàng miễn thuế, dịch vụ sân bay đến công nghệ và logistics.

Về cuộc sống riêng, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trải qua 2 cuộc hôn nhân và có 8 người con. Với người vợ đầu tiên là bà Cristina Serrano, người Philippines, ông có 6 người con gồm 3 con trai là Henry Nguyễn, Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn cùng 3 con gái là Stephanie Nguyễn, Anj Nguyễn và Jennifer Nguyễn. Sau đó, ông kết hôn với doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên và có thêm hai người con là Tiên Nguyễn, Hiếu Nguyễn.

Vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tại đám cưới con gái - Tiên Nguyễn (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Những người con của “vua hàng hiệu” cũng lần lượt tham gia điều hành doanh nghiệp, đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao. Họ được đào tạo ở nước ngoài, sau đó trở về tham gia vào công việc của gia đình. Trong khi đó, 2 người con dâu ở Việt Nam là Tăng Thanh Hà và Linh Rin đều là mỹ nhân nổi tiếng và cũng đang phát triển công việc kinh doanh.

Người con đầu tiên đảm nhận vị trí Phó TGĐ IPPG là Louis Nguyễn. Anh có tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1983 tại Manila, Philippines. Sau đó theo học đại học tại đây rồi sang Mỹ học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Georgetown ở Washington D.C.

Sau khi trở về Việt Nam, Louis Nguyễn tham gia điều hành các hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh hiện giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh của tập đoàn, đồng thời đảm nhiệm vai trò CEO của ACFC, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thời trang phân khúc trung cấp và trực tiếp quản lý điều hành IPPG F&B VFS.

Năm 2012, Louis Nguyễn kết hôn với Tăng Thanh Hà - ngọc nữ của màn ảnh Việt. Sau hơn một thập kỷ chung sống, cặp đôi có ba người con là Richard, Chloe và Mason. Gia đình lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng, đặc biệt trong việc chia sẻ hình ảnh các con trên mạng xã hội.

Với Tăng Thanh Hà, cuộc sống sau khi kết hôn không chỉ gắn với hình ảnh một người vợ, người con dâu của gia tộc kinh doanh nổi tiếng. Cô vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh, chăm sóc gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường.

Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà (Ảnh: IGNV)

Phó TGĐ tiếp theo của tập đoàn là Phillip Nguyễn. Anh có tên tiếng Việt là Nguyễn Phi Long, sinh năm 1986. Anh từng theo học tại một trường nam sinh ở Philippines trước khi chuyển đến San Francisco, Mỹ, để theo đuổi chuyên ngành Quan hệ quốc tế.

Sau khi trở về Việt Nam, Phillip Nguyễn tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh hiện giữ vai trò Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển dự án, đồng thời là CEO của IPP Travel Retail, doanh nghiệp phụ trách các dịch vụ phi hàng không như cửa hàng miễn thuế, bán lẻ và quảng cáo thương mại tại sân bay.

Năm 2023, Phillip Nguyễn kết hôn với Linh Rin, tên thật Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cặp đôi đón con gái đầu lòng là Caroline Nguyễn, tên thân mật Cà Rốt. Sau khi lập gia đình, Linh Rin cũng tham gia hoạt động kinh doanh của tập đoàn chồng. Trước khi đảm nhận vị trí lãnh đạo tại một trung tâm tiếng Anh do tập đoàn mở ở Đà Nẵng, cô từng làm Giám đốc thương mại tại một công ty con thuộc IPPG.

Phillip Nguyễn và Linh Rin (Ảnh: IGNV)

Phó TGĐ IPPG tiếp theo là Tiên Nguyễn. Cô có tên đầy đủ Nguyễn Jacqueline Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Cô từng theo học tại Đại học RMIT ở TP.HCM, sau đó sang Anh và tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị Hàng không tại Đại học London.

Tiên Nguyễn thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế. Hình ảnh của cô tại những sự kiện lớn, cùng phong cách thời trang hàng hiệu, khiến ái nữ nhà tỷ phú trở thành gương mặt quen thuộc với giới mộ điệu trong nước.

Thời trang cũng là lĩnh vực Tiên Nguyễn trực tiếp tham gia kinh doanh. Cô hiện giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển dự án thời trang cao cấp của IPPG, trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, phát triển các thương hiệu cao cấp thuộc DAFC. Bên cạnh đó, cô đảm nhiệm vai trò Giám đốc Quỹ Vì cộng đồng IPP, tham gia các hoạt động xã hội của tập đoàn.

Cuối năm 2025, Tiên Nguyễn kết hôn với Justin Cohen - doanh nhân người Canada, gốc Dubai sau nhiều năm yêu đương kín tiếng.

Tiên Nguyễn và Justin Cohen (Ảnh: IGNV)

Và Phó TGĐ cuối cùng là Hiếu Nguyễn, có tên đầy đủ là Nguyễn William Hiếu, sinh năm 1999, là con trai út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Anh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Anh, sau đó từng bước tham gia công việc tại các doanh nghiệp thuộc tập đoàn gia đình.

Ngay từ khi còn đi học, Hiếu Nguyễn đã có thời gian thực tập tại các công ty thuộc IPPG. Hiện tại, Hiếu Nguyễn đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc, phụ trách các mảng IPPTech, eDigi, công nghệ và AI, logistics, Air Cargo cùng những dự án thành phố thông minh của tập đoàn.

Về chuyện tình cảm, Hiếu Nguyễn có nhiều năm hẹn hò với Marie Trâm Anh, sinh năm 2002. Bạn gái anh thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết và sự kiện của gia đình tỷ phú, đồng thời có mối quan hệ thân thiết với các thành viên, đặc biệt là Tiên Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên.

Hiếu Nguyễn và Marie Trâm Anh (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh Louis Nguyễn, Phillip Nguyễn, Tiên Nguyễn và Hiếu Nguyễn, những người con khác của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng tham gia các hoạt động kinh doanh của gia đình, dù ít xuất hiện trước truyền thông Việt Nam.

Theo thông tin trên website IPPG, Henry Nguyễn, con trai cả của tỷ phú, giữ vị trí Tổng giám đốc IPPG tại Philippines. Stephanie Nguyễn đảm nhiệm vai trò Giám đốc CUBE, công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và trang trí nội thất thuộc tập đoàn.

Như vậy, các thành viên trong gia đình được phân công phụ trách những lĩnh vực khác nhau, tùy theo vị trí và chuyên môn.