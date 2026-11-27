Tiếp tục kê biên bất động sản, phong tỏa tài khoản

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “thần đèn”); Trịnh Văn Tuấn (tức “Tuấn HD”, thành viên góp vốn Công ty ALMA); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh Vũ Logistics); Nguyễn Xuân Long (SN 1991, cựu Giám đốc Công ty ALMA) về 3 tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị can Lê Ngọc Tùng (SN 1989, Giám đốc điều hành mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA) bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Cưỡng đoạt tài sản”.

Lương Đình Quân (SN 1984); Bùi Thị Thúy (SN 1988); Cao Quang Trung (SN 1987); Lê Văn Quân (SN 1979), đều là Kế toán và Thủ quỹ Công ty ALMA, bị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Trịnh Xuân Thành (SN 1982, Thành viên góp vốn Công ty ALMA); Trần Trọng Hiếu (SN 1979, Giám đốc Công ty Thuận Lợi); Trịnh Ngọc Thành (SN 1981, Giám đốc điều hành mỏ đất của Công ty Thuận Lợi) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Riêng bị can Hoàng Văn Phú (SN 1987, cựu cán bộ kiểm lâm) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuấn "thần đèn" (bên phải) và đồng phạm.

Theo cáo buộc, Tuấn “thần đèn” thực hiện 3 hành vi vi phạm, gây tổng thiệt hại hơn 109,8 tỷ đồng, gồm: chỉ đạo khai thác trái phép hơn 1,23 triệu m3 đất tại các mỏ, thu lợi bất chính hơn 99 tỷ đồng; thứ hai, chỉ đạo khai man hóa đơn, để ngoài sổ sách doanh thu và sản lượng đất khai thác, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng tiền thuế, phí; thứ ba, dùng sức ép buộc doanh nghiệp đối thủ, sau đó chiếm đoạt 96.544 m3 đất, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng.

Cùng với việc truy tố Tuấn "thần đèn" và 12 bị can, cáo trạng cũng thống kê chi tiết những tài sản bị kê biên, tài khoản bị phong tỏa và các khoản tiền mà các bị can, gia đình đã nộp khắc phục hậu quả.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh (vợ Tuấn "thần đèn") đã nộp tổng số tiền hơn 25,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.

Ngoài các khoản tiền gia đình Tuấn "thần đèn" đã nộp khắc phục hậu quả, cơ quan điều tra còn kê biên 3 bất động sản đứng tên hai vợ chồng bị can này, gồm: Nhà đất có diện tích 461,7m2 tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, sổ đỏ đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh; nhà đất diện tích 1.625m2 tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa; căn hộ chung cư tại tòa Park 11, khu đô thị Vinhomes Times City Park Hill, Hà Nội.

Cũng trong vụ án này, cơ quan điều tra đã phong tỏa ba sổ tiết kiệm đứng tên vợ và mẹ của bị can Trịnh Văn Tuấn (43 tuổi, biệt danh Tuấn HD, thành viên góp vốn Công ty ALMA) với tổng giá trị hơn 9,1 tỷ đồng. Vợ của Trịnh văn Tuấn cũng đã nộp tổng số tiền khắc phục 7 tỷ đồng.

Trong khi, vợ bị can Trịnh Xuân Thành (44 tuổi, biệt danh Thành Tấn) nộp khắc phục 5 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ riêng vợ của 3 bị can góp vốn vào Công ty ALMA đã nộp hơn 37,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Cựu kiểm lâm tung tin giả để chiếm đoạt 660 triệu đồng

Một số bị can khác cũng nộp khắc phục, trong đó Hoàng Văn Phú (cựu cán bộ kiểm lâm) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã nộp 660 triệu đồng.

Cáo trạng thể hiện, năm 2023, Hoàng Văn Phú được giao tổng hợp ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa về dự thảo Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Từ đó, Phú biết tỉnh không đề nghị điều chỉnh quy hoạch nhưng vẫn lợi dụng thông tin này để kiếm tiền từ các doanh nghiệp khoáng sản.

Các bị can trong vụ án.

Giữa năm 2024, Phú liên hệ Tuấn HD, nói Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Phú bảo với Tuấn HD nếu có khu vực mỏ nào muốn đưa ra khỏi quy hoạch thì gửi tọa độ để kiểm tra và tìm cách can thiệp. Chi phí "chạy" là 60 triệu đồng mỗi mỏ.

Tin lời Phú, Tuấn HD gửi thông tin 11 khu vực mỏ đất nhờ kiểm tra. Trong số này có 3 khu vực mà Tuấn "thần đèn" và người quen đã được cấp quyền khai thác, đang chờ làm thủ tục cấp giấy phép. Sau khi nhận tọa độ, Phú thông báo cả 11 khu vực đều nằm trong Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia. Bị can còn hứa sẽ ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng, tác động để đưa toàn bộ số mỏ này ra khỏi quy hoạch.

Từ 10/8 - 10/9/2024 , Tuấn HD nhiều lần trực tiếp đưa cho Phú tổng 500 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Phú gửi cho Tuấn HD quyết định của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia nhưng không cung cấp bản đồ hay các tài liệu liên quan. Ông ta tiếp tục yêu cầu giao nốt số tiền theo thỏa thuận.

Trong 12/2024, Tuấn HD đưa thêm 160 triệu đồng (gồm 100 triệu đồng tiền mặt tại địa điểm cũ và 60 triệu đồng chuyển khoản). Qua 4 lần giao dịch, Hoàng Văn Phú nhận đủ 660 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho thấy trong 11 khu vực mỏ mà Tuấn HD nhờ Phú kiểm tra, chỉ 3 khu vực nằm trong Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia, 8 khu vực còn lại vốn không thuộc quy hoạch này.

3 khu vực vướng quy hoạch sau đó được điều chỉnh đưa ra ngoài, nhưng không phải nhờ Phú tác động mà dựa trên các văn bản phê duyệt của UBND tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017 và 2020. 8 khu vực còn lại cũng không bị điều chỉnh theo quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng.

Cáo trạng cho rằng Phú đã nhận 660 triệu đồng để giải quyết việc mà không thực hiện khi 8 mỏ không cần đưa ra khỏi quy hoạch, còn 3 mỏ được điều chỉnh không phải do Phú can thiệp.