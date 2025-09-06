Chiều 6-9, hàng chục cảnh sát xuất hiện trước 2 ngôi nhà liền kề nhau trên đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để tham gia, thực hiện thủ tục khám xét nhà một dân anh chị có số má tại địa phương có tên là N.V.M. (biệt danh là M. "gỗ").

Cảnh sát phong tỏa, thực hiện khám xét nhà N.V.M. (tức M. "gỗ"), một dân anh chị có số má ở xứ Thanh chiều 6-9

Theo quan sát, lực lượng cảnh sát bắt đầu xuất hiện trước 2 ngôi nhà ở số 91, đại lộ Lê Lợi vào khoảng 16 giờ ngày 6-9. Bên ngoài có rất đông lực lượng Cảnh sát cơ động phong tỏa. Người dân đứng chật 2 bên đường xem lực lượng công an thực thi nhiệm vụ.

Chưa rõ cảnh sát thực hiện phong tỏa trước ngôi nhà của M. "gỗ" để khám xét liên quan tới vụ việc gì, thế nhưng việc có hàng chục cảnh sát xuất hiện đã gây sự chú ý của người dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

M. "gỗ" là nhân vật khá kín tiếng trong số các "trùm giang hồ" ở xứ Thanh và được cho là có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các ông trùm giang hồ ở Thanh Hóa như Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ"...

Công an nhiều lần xuất hiện thi hành khám xét tại ngôi nhà này đã gây chú ý dư luận địa phương

Được biết, vào ngày 11-5-2023, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa cũng phong tỏa, thực hiện khám xét tại ngôi nhà này.

Gần đây nhất, ngày 9-7, cảnh sát cũng thực hiện phong tỏa, thực hiện khám xét tại ngôi nhà này. Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã thông tin khám xét, bắt giữ Nguyễn Huy Tùng (SN 1996, ngụ nhà 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành), là con trai của M. "gỗ".

Clip công an thi hành khám xét nhà M. "gỗ"

Trước đó, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") và Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"), Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ"), Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng")... là những "ông trùm" khét tiếng ở Thanh Hóa đã bị Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam.