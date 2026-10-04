Đề nghị truy tố Tuấn ‘thần đèn’ cùng đàn em

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận và đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Xây dựng Dân dụng và Công trình giao thông ALMA (gọi tắt là Công ty ALMA) tại Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn, hay Tuấn "thần đèn" (SN 1974, có 5 tiền án) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh.

Tuấn "thần đèn".

Các bị can Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn HD), thành viên góp vốn Công ty ALMA, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987), Chủ tịch Công ty Anh Vũ Logistic và Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tức Long Pheo), nguyên Giám đốc Công ty ALMA cùng nhiều bị can khác bị đề nghị truy tố theo từng tội danh tương ứng với vai trò, vị trí.

Đe dọa, ép doanh nghiệp đưa 3 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, Công ty DHT được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ đất xã Tượng Sơn. Sau đó, Công ty ALMA cũng được cấp phép khai thác nằm giáp mỏ của Công ty DHT.

Tháng 8/2024, Tuấn "thần đèn" chỉ đạo đàn em nhiều lần gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công ty DHT đòi bồi thường với lý do trước đây Công ty DHT đã khai thác sang phần đất được cấp cho Công ty ALMA.

Sau đó, nhóm ‘đàn em’ của Tuấn “thần đèn” đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh tham gia đo phần đất giáp ranh giữa mỏ của Công ty ALMA và mỏ của Công ty DHT. Các bị can cũng ép ông Thịnh phải ra UBND xã ký biên bản do Tuấn HD lập thể hiện Công ty DHT khai thác sang mỏ của Công ALMA.

Sau khi ký biên bản, nhóm đối tượng trên nhiều lần trực tiếp đến mỏ gặp và gọi điện thoại cho ông Thịnh gây sức ép, buộc ông phải trả 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó Tuấn “thần đèn” không nhận tiền mà chuyển sang khai thác đất trong khu vực mỏ của Công ty DHT. Theo chỉ đạo của Tuấn, các đối tượng đã khai thác hơn 96.000 m3 ở mỏ của Công ty DHT để bán.

Khai thác vượt sản lượng gần 170.000 m3 đất

Vẫn theo kết luận điều tra, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,6 triệu m3 với số tiền 3,34 tỷ đồng.

Đến năm 2024, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép cho Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m2.

Cơ quan điều tra xác định, Tuấn "thần đèn" và đồng phạm khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới theo giấy phép với tổng sản lượng gần 170.000 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.

Qua đó, số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng nên gây thiệt hại về thuế hơn 1,6 tỷ.

Theo thỏa thuận giữa các cổ đông, Tuấn “thần đèn” được hưởng 40% lợi nhuận, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng 30%.

Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, cơ quan điều tra xác định Tuấn “Thần Đèn” hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng, còn Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành (SN 1982, tức Thành Tấn, thành viên góp vốn ALMA), mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty ALMA cũng khai thác hơn 78.000 m3 đất đá nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 826 triệu đồng.

Đáng chú ý, đến đầu năm 2025, khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, điều tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, nhóm đối tượng thống nhất tìm người khác đứng tên cổ phần Công ty ALMA.