Vợ trượt chân ngã xuống sông tử vong khi đi chở lúa cùng chồng

Đến khoảng 2 giờ ngày 9-4, lực lượng chức năng tại tỉnh Vĩnh Long đã tìm được thi thể chị L.T.T.T (25 tuổi; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).



Theo thông tin ban đầu, tối 8-4, chị T. cùng chồng đi trên ghe chở lúa đến ấp An Thuận (xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) thì gặp mưa to. Lúc này, chị T. bị trượt chân ngã xuống sông và mất tích dưới dòng nước.

Các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ khi tím được thi thể của chị T..

Sự việc nhanh chóng được báo đến Công an xã Phú Đức. Nhận được tin báo, lực lượng công an và lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đến hiện trường tìm kiếm. Đến hơn 2 giờ ngày 9-4, thi thể chị T. được tìm thấy và bàn giao về cho gia đình an táng.