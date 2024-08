Mới đây, một người phụ nữ ở Tuyền Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc) vô tình nuốt phải một lượng nhỏ chất hút ẩm, sợ bị ngộ độc nên đã vội vàng hỏi ý kiến bạn bè và tìm kiếm trên mạng rồi nghĩ ra phương pháp tự cứu là "uống nhiều nước để thúc đẩy quá trình trao đổi chất". Vì vậy, cô đã uống 10 lít nước trong vòng 3 giờ.

Thật bất ngờ, lợi ích đâu không thấy mà cô lại bị chóng mặt, buồn nôn, co giật tay chân và các triệu chứng khác không lâu sau khi uống. Cô được đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ natri trong máu của cô thấp tới 117,4 mmol/L (giá trị bình thường là 135-145 mmol/L), đồng thời cô cũng có các triệu chứng phù mô não và tràn dịch màng phổi hai bên.

Dựa trên nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ điều trị đánh giá rằng cô bị nhiễm độc nước cấp tính, hạ natri máu nặng, bệnh não nhược trương và các biến chứng nghiêm trọng khác, tình trạng rất nguy kịch.

Nhân viên y tế ngay lập tức điều trị loại bỏ nước dư thừa, hạ áp lực nội sọ và điều chỉnh tình trạng mất cân bằng điện giải... cho người phụ nữ. Vài ngày sau, cô cuối cùng cũng hồi phục.

Trường hợp ngộ độc nước giống như vậy không phải là hiếm, trước đó, bệnh viện cũng tiếp nhận 1 nam thanh niên 18 tuổi. Sau khi chơi bóng rổ, cơ thể người này ra nhiều mồ hôi, sợ bị say nắng nên chàng trai uống liền 5 chai nước lớn, kết quả cũng phải nhập viện với triệu chứng tương tự người phụ nữ nêu trên do bị ngộ độc nước.

Các bác sĩ cho biết, khi tổng lượng nước đưa vào cơ thể vượt quá lượng nước đào thải ra ngoài khiến nước bị ứ lại trong cơ thể, làm giảm thẩm thấu huyết tương và tăng lượng máu tuần hoàn, đây là tình trạng ngộ độc nước. Nhiễm độc nước có thể gây ra các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, nôn mửa, suy nhược, nhịp tim nhanh và co giật chân tay. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể xảy ra chuột rút, hôn mê và thậm chí đe dọa tính mạng.

Mùa hè là thời điểm thường xuyên xảy ra các trường hợp ngộ độ nước nhất. Nguyên nhân phổ biến nhất là do uống quá nhiều nước và thận không đủ chức năng thoát nước. Một số người giống như người phụ nữ nêu trên đã uống một lượng lớn nước để "rửa dạ dày" do uống nhầm thuốc và các chất khác, một số người uống nhiều nước sau khi tập thể dục, đổ mồ hôi, uống nhiều nước để bổ sung nước và ngăn ngừa say nắng... Do đó, uống quá nhiều có thể dẫn đến mất cân bằng điện giải trong cơ thể và nhiễm độc nước.

Bệnh nhân bị ngộ độc nước nhẹ có thể cải thiện khả năng hồi phục nếu ngừng uống nước hoặc sử dụng thuốc lợi tiểu để loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể; tuy nhiên, trường hợp nặng thậm chí có thể tử vong nên cần đến bệnh viện ngay. Các bác sĩ nhắc nhở bạn đặc biệt chú ý nếu bạn gặp các triệu chứng như chóng mặt, nôn mửa, mệt mỏi hoặc nhịp tim nhanh sau khi uống nhiều nước.