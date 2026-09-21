4 năm sau khi Bùi Tiến Dũng cưới vợ mẫu tây: Cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất

Màn tái xuất rực rỡ của thủ môn Bùi Tiến Dũng tại Cúp quốc gia 2026/2027 không chỉ đưa CLB Đà Nẵng vượt qua CLB Hà Nội mà còn thổi bùng ngọn lửa hạnh phúc trong tổ ấm của anh. Ngay sau khoảnh khắc vỡ òa tại Hàng Đẫy, người mẫu Dianka Zakhidova đã công khai chia sẻ niềm tự hào dành cho người chồng của mình.

Ở trận đấu này, thủ môn Bùi Tiến Dũng như tái hiện khả năng bắt phạt đền từng làm nên thương hiệu tại giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, anh xuất sắc cản phá thành công hai cú sút của Adam Targatt và Đỗ Hoàng Hên. Chiến thắng 4-3 trên chấm 11m đưa Đà Nẵng thẳng tiến vào vòng 16 đội, đồng thời khiến CLB Hà Nội vào trận thua thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tiến Dũng có màn trình diễn xuất sắc ở cúp quốc gia

Gia đình luôn ủng hộ Bùi Tiến Dũng

Sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng không giấu nổi sự xúc động khi trải lòng về hành trình gian nan để tìm lại chính mình. Anh chia sẻ rằng bản thân đã trải qua thời gian rất khó khăn khi dính chấn thương nghiêm trọng. Anh cảm thấy như sống trong bóng tối và rất kiệt quệ, nhưng chính khát khao trở lại đã giúp anh kiên trì vượt qua. Đáng chú ý, chiến thắng này diễn ra ngay tại Hàng Đẫy nơi từng gắn liền với kỷ niệm chấn thương cay đắng của anh và cũng là nơi anh chưa từng đánh bại CLB Hà Nội trong sự nghiệp. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trên trang cá nhân, Dianka Zakhidova đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh chồng thi đấu kèm lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc.

"What a way to come back! So proud of you, my love" (Tạm dịch: Sự trở lại tuyệt vời! Tự hào về anh, tình yêu của em) .

Tiến Dũng luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ gia đình

Sự vỡ òa của Dianka không chỉ là cảm xúc bột phát sau một trận thắng, mà là quả ngọt sau cả một hành trình dài cô lặng lẽ đồng hành cùng chồng qua những nốt trầm sự nghiệp. Vốn là "người hùng quốc dân", Bùi Tiến Dũng luôn phải chịu áp lực dư luận khủng khiếp mỗi khi phong độ đi xuống. Trong những giai đoạn tăm tối nhất, Dianka không chỉ gánh vác vai trò người vợ mà còn là điểm tựa tinh thần kiên cường, luôn tin tưởng tuyệt đối vào khả năng trở lại của nam cầu thủ.

Về chung một nhà từ tháng 5/2022 và đón con trai đầu lòng Danil không lâu sau đó, cuộc sống hôn nhân của Bùi Tiến Dũng và Dianka luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sự ngọt ngào, thấu hiểu. Dù bận rộn với lịch trình di chuyển và thi đấu xa nhà liên tục, Bùi Tiến Dũng nổi tiếng là người chồng cưng chiều vợ, không ngần ngại sẻ chia công việc nhà và chăm sóc con cái để Dianka yên tâm phát triển sự nghiệp người mẫu. Đáp lại, nàng mẫu Tây luôn thu xếp thời gian có mặt trên khán đài tiếp lửa cho chồng trong mọi trận đấu. Màn tỏa sáng xuất thần trên Hàng Đẫy đánh dấu sự trở lại của "thủ môn quốc dân". Động lực từ gia đình, Dianka và cậu con trai Tiến Đan chắc chắn sẽ tiếp lửa tinh thần để Tiến Dũng toả sáng trên chặng đường sắp tới.