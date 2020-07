Vô số lần thấy cá bơi đầy dưới cống ở Nhật, nhưng lần đầu chứng kiến chú cá siêu khủng dài hơn cả mét đang lội dưới mương của một công trình bỏ hoang

Ở Việt Nam, ngoài thịt thì cá là món ăn không những ngon miệng mà còn có giá trị dinh dưỡng rất cao. Những loại cá sông, cá đồng này hầu như được nuôi từ ao, hồ hoặc thuận theo tự nhiên và được người dân đánh bắt khá thường xuyên.

Thế nhưng, ở một số nơi, cá sông, cá đồng hay cá dưới mương..., đôi khi lại không phải nguồn thức ăn được "ưa chuộng quá" như ở Việt Nam. Điển hình như mới đây, một cô gái người Việt sang Nhật học tập và làm việc đã vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng những con cá "siêu to khổng lồ" thoải mái bơi lội tung tăng dưới mương nước của 1 công trình bỏ hoang đã lâu.

Không thể tin được, con cá khổng lồ lại có thể sinh sống trong một công trình bỏ hoang tại Nhật Bản thế này

Điều đặc biệt ở chỗ, dưới mương nước này, cá sinh sôi nảy nở rất nhiều, bơi lội hàng đàn một cách thuận tự nhiên mà không có người trông coi. Trong đó xuất hiện 1 con cá siêu khủng, kích thước lớn khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy. Nhiều người cho rằng đó là giống cá tầm khổng lồ.

Cả đàn cá tung tăng bơi lội dưới phần trũng nước của một công trình bỏ hoang, trong đó nổi bật lên là 1 con cá "siêu to khổng lồ".

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh độc - lạ này đã khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này. Tuy nhiên, 1 số người đã có thời gian sinh sống làm việc lâu ở Nhật Bản thì cho biết, tại đất nước mặt trời mọc này, những cống nước hay những công trình bỏ hoang mà xuất hiện loài cá to như vậy rất phổ biến.

Dù không biết những con cá này được nuôi thả tự nhiên hay do đâu mà có, nhưng hình ảnh những đàn cá tinh nghịch, bơi lội trong rãnh nước đã thực sự khiến những người ở nơi khác đến đây đều vô cùng thích thú và ngạc nhiên, nó khiến hình ảnh của xứ sở hoa anh đào càng đẹp thêm bội phần.

Tuy nhiên, những người Việt sống ở đây cho biết, người Nhật lại cực kì "thờ ơ" và không có ý định "săn bắt" để chế biến thức ăn từ loài cá này.

Mặc dù không rõ lý do là gì khi ở Nhật cá to bằng bắp chân vẫn bơi lội tung tăng mà chẳng có ai săn bắt, song hình ảnh đáng yêu và có phần khác lạ này so với ở Việt Nam vẫn đang là đề tài khiến dân mạng bàn tán sôi nổi.